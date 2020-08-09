Трамп решил в обход Конгресса поддержать экономику США

09.08.2020, 3:22, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп в обход Конгресса США принял ряд мер для поддержки экономики страны.

Трамп объявил, что велел предоставить безработным «дополнительные 400 долларов в неделю в виде расширенных выплат». Четверть расходов должны обеспечить штаты. Также президент США ввел «налоговые каникулы для налога с зарплат для тех, кто зарабатывает менее 100 тыс. долларов в год», то есть примерно для 98% жителей страны. Каникулы начнутся с 1 сентября (или задним числом с 1 августа) и продлятся до конца года.

Трамп обещал, что в случае переизбрания сделает «эти налоговые каникулы постоянными, простит эти налоги», передает РИА «Новости».

Он также сообщил, что рассматривается возможность «дополнительных налоговых скидок, включая подоходный налог и налог на прирост капитала».

Президент США велел приостановить выселение неплательщиков аренды или ипотеки. Планируется облегчить долг студентов за обучение.

Перед этим Трамп обещал подписать указы о поддержке экономики в обход Конгресса, с которым он не смог договориться.

Исполнительные указы президента в действительности законами не являются. Президент не может выделять средства на какие-либо цели, за исключением ограниченного перераспределения уже выделенных Конгрессом средств бюджета.

Трамп упрекнул демократов в том, что они отказались провести в Конгрессе соответствующие законопроекты, поскольку хотят «денег на помощь для штатов, которыми управляют демократические губернаторы и мэры».

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер раскритиковали меры Трампа, назвав их «непрактичными, слабыми и узкими». Они призвали республиканцев «вернуться за стол переговоров» и «пойти на компромисс».

Напомним, число выявленных случаев коронавируса в США достигло 5 млн человек.