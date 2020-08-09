«Просто черти какие-то непотребные»

09.08.2020, 3:10, Разное

Борис Куприянов — о СЕРБе, изъятии книг и «Черной сотне».

Обсуждаем с директором магазина «Фаланстер» Борисом Куприяновым три кейса: открытие магазина издательства «Черная сотня», наезд СЕРБа на книжный магазин «Ходасевич», изъятие из общего доступа книг 18+ в российских библиотеках

Борис Куприянов. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

— Начнем с «Листвы», подвала на Чистых прудах, где «Черная сотня» планирует продавать свои книги. Чего только о них не пишут. Ты тоже думаешь, что они фашисты?

— Конечно, нет. И взгляды там совсем другие, и поведение. Они не бьют мигрантов, не декларируют ксенофобские лозунги, не ходят в свастиках. Это лайт-национализм, совершенно новая итерация, к ней надо приглядываться, дискутировать, бороться за людей, рассказывать, почему это неправильно. А истерика в духе «безобразие, давайте закроем фашистский магазин» мне очень не нравится. Уже чуть ли не доносы собираются писать. Если мы за свободу слова, давайте будем за нее до конца. Никакого разжигания ненависти там нет, экстремизма тоже.

Даже если они вам не нравятся, это не значит, что такого магазина быть не должно. Москва — огромный город, тут масса людей придерживается таких взглядов. И у них есть права, такие же, как у вас.

— Националистов много. И провластных, и даже более радикальных, чем власть. Куда отнести «Листву»?

— Это точно не патриотизм Проханова и газеты «Завтра». Патриотам не может нравиться, что эти ребята отрицают Советский Союз. В одной из аннотаций к их книгам написано: посмотрите, как развивалась бы Россия, если бы большевики ее не изувечили. Вполне либеральный взгляд. Они ближе к белой эмиграции, к просвещенным националистам типа покойного уже ныне философа Константина Крылова. Среди интеллигенции таких людей много, раньше они скрывали свои взгляды, теперь не будут. Шутка ли — собрать 400 тысяч на ремонт магазина за два дня! Это реальная сила. Не просто отдельные люди, а целое движение, с которым непонятно пока, как взаимодействовать. Ко мне обращались издатели с вопросом: а стоит ли давать им книжки. Конечно, давайте. Пусть там будут разные книги,

сделать магазин на одной правой тематике и остаться в рамках вкуса сложно. А вкус у них есть.

Основатели магазина «Листва». Фото: Арден Аркман, для «Новой»

— Ты так нежно о них отзываешься, а между тем они позиционируют себя как анти-«Фаланстер», это твои идеологические противники.

— Когда они говорят, что ненавидят «Фаланстер», потому что «Фаланстер» левый, а они правые, это скорее реклама «Фаланстеру», а не им. Не самый удачный маркетинговый ход. Но вот все остальное у них сделано довольно грамотно. Это вообще история прежде всего не про идеологию, а про маркетинг, как и название «Черная сотня» и выпуск книг с ятями и ижицами. И я не считаю, что это неправильно: в Москве мало книжных, и чем их будет больше, тем лучше. Чем больше магазинов, тем больше людей читает. Прочтут какую-нибудь книжку про Донбасс, а потом из любопытства прочтут и мнение другой стороны, еще что-то, будут сами делать выводы, думать. И не факт, что додумаются до того, к чему толкает их «Черная сотня». Возможны варианты, их много.

— В 15 минутах ходьбы от «Листвы» — книжный магазин «Ходасевич», на который недавно наехали сербовцы. Дело кончилось изъятием феминистских календарей и насмерть напуганной продавщицей. Что скажешь об этой истории?

— История отвратительная: упыри, которые могут только девочек пугать, показывают, кто в доме хозяин, да еще с помощью правоохранительных органов. Единственный позитив тут — что пришли именно в книжный, значит, считают книжный магазин важным местом. В обществе жив еще миф, что книги что-то решают и на что-то влияют.

— Изъяли-то календари, а не книжки.

Полиция изымает календарь в «Ходасевиче». Фото: instagram

— Ну да, книжки им не нужны. Говорят, молодежь такая-сякая, воспринимает только визуальную информацию. Да ни хрена подобного. Молодежь любит читать и читает очень хорошо, сейчас особенно. А вот эти из СЕРБа, думаю, прочесть страницу не могут и изложение написать не смогут. Устраивают дебош в магазине, портят людям нервы, вызывают полицию.

Просто черти какие-то непотребные.

— Какие последствия могут быть у этой истории?

— Надеюсь, что никаких. Как я понял, полиции все это не очень интересно. Но наезд на магазин может повлиять на его работу и даже привести к закрытию. Люди напуганы, работать в таких условиях трудно. И я очень боюсь, чтобы это не стало трендом. Нужно ударить этих козлов по рукам прямо сейчас. Но не мы должны бить, а власть. «Ходасевич» платит налоги, из его налогов его должны защищать городские власти.

Потому что город не может существовать без книжных. Без велодорожек может, без книжных нет.

— Ну, есть же «Читай-город» и другие книжные сети. Книжный рынок не исчерпывается маленькими интеллектуальными магазинами.

— Думаешь, в «Читай-город» прийти не могут? Могут точно так же. В регионах в такие места регулярно приходят. Полно молодых полицейских, которым нечем заняться, не расследовать же серийных убийц, не бороться же с домашним насилием. Пришел в магазин, зафиксировал какое-нибудь дурацкое нарушение — и все, палка у тебя уже есть. А теперь, после приказа Минкульта о книгах 18+, которые надо убрать из общего доступа, они будут приходить и в библиотеки. Приказ обязывает держать эти книги в отдельном помещении, отделить от остальных. Я думаю, что автор этого приказа не очень понимает, как устроены библиотеки в России. Больше половины из них находятся в помещениях 30–50 метров. Деревенские библиотеки — без отопления, с туалетом на улице. Какие два зала там сделаешь? Они в ужасном состоянии, денег не выделяют, книжки старые-престарые. А им еще невыполнимые условия ставят.

Ян Шенкман

спецкор