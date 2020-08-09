Мнение: Письмо: “Просто уносит”

09.08.2020, 3:05, Разное

О съехавшей крыше письмо.

romantichna

Здравствуйте, Эволюция!

Я ваш комментатор. Читаю и комментирую давно. Тестов не проходила. Пишу с другого аккаунта.

У меня сейчас треугольник. Я, муж и любовник.

С мужем вместе 14 лет, он меня старше, со мной у него второй брак. Ребенок первый и единственный, дочка подросток. У меня родителей нет. Его родители обожают внучку и меня заодно.

Муж меня любит очень, мы друзья, партнеры, секс каждый день. Нам есть о чем поговорить, что обсудить, в отпуск мы вместе всегда ездим.

Я зарабатываю мало, но работу очень люблю, лет 5 назад поменяла специальность и очень довольна. Я преподаватель, у меня сейчас лучшие условия в моем заведении, могу выбирать, кому и что и сколько читать, лучший кабинет и пр. 10 мин до работы, 5 мин до спортзала, я пауэрлифтингом увлекаюсь, готовлюсь к соревнованиям.

В общем, я занята обычно в учебный год. Но заболела воспалением легких, это 3 недели без работы и зала. Я зарегистрировалась на тиндере, хотела просто посмотреть, что там и как. Все обсуждают, а я не в курсе. Было очень страшно, что меня узнают, потому регистрировалась ненадолго, на пару дней, потом удалилась.

Много с кем поболтала, расспросила всех все про отношения. Тот парень, К., о ком я моя история, меня сразу на кофе позвал. Но я занята была, а потом карантин начался, я с ним не встретилась. Разок по видео поболтали, на рабочие темы. На майские он позвал погулять в парк. Потом за город пошли. Он ни о чем не расспрашивал, но рассказывал много смешного, мне понравилось с ним. Я ему не очень, наверно, он потом рассказывал, что когда меня увидел, то подумал «ООО! Она толще чем на фотках казалась!! Капец» Он худой и худых женщин любит. А я не такая и ем все время.

Но на второе свидание позвал. И предложил интересный досуг для меня, залезть на крышу. Я давно хотела, мы залезли, пили вино, болтали. Мне было очень весело, а он предложил замутить. Я ничего тогда не ответила, потому что не знала, что он имеет ввиду под этим словом. Он вообще так разговаривал, что я половину слов не понимала, много сленга субкультурного и рабочего, но меня это очень смешило и развлекало. И он вообще никак симпатию не демонстрировал, я очень удивилась такому его предложению.

(У автора в общении почти нет багов, общаться с ней было приятно, поэтому парень предложил ей замутить, хотя внешне она ему не очень понравилась)

А потом он так целовался, что мне захотелось еще. И на следующий день я написала ему и предложила посмотреть кино у него дома. Договорились, он приготовил мясо каким-то особым способом, я приехала и мы действительно просто смотрели кино. А когда я вернулась домой, К. позвонил и спросил, будем мы мутить или нет, что ж я решила. Я ответила, что раз я к нему домой на полночи приехала, то все ж понятно. Тогда он попросил меня не ревновать потому, что у него много подруг девушек.

(Парень очень много договаривается на берегу. Он – онегин, а это значит, что больше половины его предложений будут из вежливости и из чувства долга)

Потом мы еще встречались, он договаривался об условиях. Спросил, что мне больше подходит, полигамия или моногамия, он и то и другое пробовал, когда в браке был. Я ничего не сказала, но вспомнила о муже. Ну и подробности полигамии расспросила, конечно. Еще договорились с ним не врать друг другу. Я легко согласилась, так как уже более чем достаточно наврала до того, врать больше необходимости не было.

В другой раз мы сидели в баре. И он сказал, что влюбился. И предложил переехать к нему и жить с ним. Мне ничего не оставалось, как признаться, что я не свободна и замужем.

Он попросил паузу. А через пару дней позвал на встречу. И заявил, что любовником не будет, прятаться не собирается. И что мы можем разве что дружить.

В этом месте я влюбилась в него. Сидела и думала, какой же К. красивый.

(Она влюбилась в него, когда он отказался быть любовником. Она восприняла эти слова как доказательство его любви. Но он просто не хочет проблем. Это ведь не только неэтично – обманывать мужа, это еще и очень опасно. Тем более он худой)

Я сказала ок, и что я дружить с ним не хочу и не могу. И ушла.

А на следующий день поняланаписала ему кучу сообщений. Люблю, не могу и в таком роде. И даже предложила общего ребенка сделать. Он писал то одно, то другое. То он со мной не может дружить, потому что слишком сильно понравилась. То говорил, что я должна с мужем расстаться и жить одна какое-то время, а потом уже с ним отношения заводить. Я запуталась в этом всем и забила. К нему тем временем примчалась подруга из другого города, с которой у него дружба и секс. У него, оказалось, куча девушек, с одними только дружба, с другими дружба с сексом, просто секс, секс на одну ночь. Он, когда мне предложил отношения, то им всем написал, что с ними больше не спит. А потом, когда выяснилось, что я обманщица, то написал, что можно продолжать спать дальше. Вот она и приехала.

(Парень много выдумывает про свое распутство. На самом деле он больше теоретик)

Мы потом еще встречались с ним, он делал вид, что у нас просто дружба. А я просто от него млела и приставала все время. Но когда он мне рассказывал про свои сексуальные связи, устроила ему истерику. Он заблокировал меня в ответ почти везде.

Я когда это заметила, то очень испугалась. И написала ему, что я сказала мужу, что хочу побыть одна. К. сразу перезвонил и спросил, есть ли мне где жить и спать. Я ответила., что все хорошо и чтоб он занимался своим проектом по работе и не парился. Муж же пошел к родителям в гости, а потом на работу, потом вернулся домой как ни в чем ни бывало. Я не знаю, что муж подумал обо мне, ну, я побыла сама немного, как и просила.

Потом мы еще много встречались с К., общались, болтали. И он всегда говорил, решишь свои личные вопросы, иди ко мне жить. А лучше, чини свою семью и живи с мужем.

А я на это отвечала, что у меня в семье все хорошо и решать и чинить нечего. И мужу мне сказать тоже нечего. У меня все заебись. И раз мы просто дружим с К., то зачем я вообще буду что-то говорить.

Еще К.сказал мне, что прекратил трахаться со своими подругами, а может и правда прекратил. Потому что меня слишком накрывало от ревности.

(Она делает вид, что легко согласилась на дружбу и мужа не сливала. Но при этом ее накрывает от ревности и она устраивает ему истерики. Понятно, что он оправдывается тем, что вот она же замужем, а если бы они жили вместе, тогда бы он да. А она его оправдания принимает за предложения)

Потом как-то получилось, что мы обсуждали вопросы совместного проживания. И через время он поделился своими планами на август. А я возмутилась, что у него планы как у свободного, а я вообще-то с ним жить планировала в это время. Пока он планирует с какими-то девушками в отпуске тусить.

(Это она обсуждала с ним совместное проживание, а он нет, поэтому и планы их не совпадают)

Тут у нас еще одна говорильня случилась. Он сказал, что все-таки хочет со мной попробовать. Сперва жить вместе, а если нам нормально жить будет, то он хочет детей и брак. Я не хотела, чтоб он отменял из-за меня свои поездки. Да и мне подготовиться надо и подумать. И я не знала, он и правда хочет со мной, или это ответ на мои щипцы.

(Они до сих пор даже не спят. А она голову ломает, под щипцами его предложения или от страсти и любви. От страсти мужчины нетерпеливы)

Потому призналась, что я его старше. И сказала, что он с моей дочкой должен познакомиться. И сказала, чтоб он подумал. Я же старше, и замужем, и с ребенком и зарабатываю меньше.

Он говорил, что я ребенком его не испугаю. И что я должна сказать мужу, чтоб он не беспокоился, он ни меня ни дочку не обидит. И что он подумал и хочет пробовать. И что он ничем не рискует, а рискую только я.

(Он и правда ничем не рискует. Попытка не пытка. Как в недавнем письме: в армии служил, дедовщину пережил, уж как-нибудь переживет и эту попытку)

Сейчас я очень сильно влюблена, меня просто уносит, когда я с К. Я, конечно, понимаю, что это пройдет через какое-то время. Но я очень хочу ребеночка от К. И вижу, что он хочет тоже. Я понимаю, что я рискую. Потому что на одном влечении у нас долго не выйдет, а как с ребенком получится – неизвестно. К. же больше переживает, сойдемся ли мы в бытовом плане, меня это вообще не беспокоит, я в себе уверена, я все умею и не капризная.

(Интересно, как она видит, что он хочет ребеночка? Но теперь хотя бы ясно, почему у нее так едет крыша. Муж старше ее и детей больше не получается, а она работает с детьми и очень хочет маленького ребенка)

И у меня просто сердце на части разрывается, когда я думаю про мужа и его родителей. Я собираюсь мужу жилье оставить, у нас общее. И дочку не буду забирать, она уже большая, будет жить где захочет, со мной и К., с мужем, как ей удобно. Но некоторые вещи в доме всегда делала я, им будет сложно без меня. И они не могут заботиться о своем здоровье без напоминаний. Я б хотела сохранить с мужем дружеские отношения, иногда оставаться ночевать, в отпуск вместе ездить, помогать в тех вещах, что были на мне всегда.

(Автор, не получится так. Не рушьте свой брак. Не обижайте мужа. Если бы отношения у вас давно были бы родственные, а у него были бы другие женщины, может быть что-то и вышло бы. А если у вас секс каждый день, муж вас любит и в вас уверен, его сердце будет разбито. А с парнем этим у вас ничего не получится все равно, даже если вы принудите его к совместной жизни)

С К. мне очень хочется новую жизнь, ребеночка или двух. Он такой, у меня просто крышу от него уносит. Я понимаю, что я рискую, мне уже не 20 лет. Без ребеночка не стоит все то ломать, что у меня уже есть. Но очень хочется попробовать.

(Ребеночка на стороне может и не получиться. Лучше поговорить с мужем и забеременеть от него. С этим сейчас помогают, и со скоростью и с концентрацией сперматозоидов. Это если проблема в нем, а не в вас. А если в вас, смена мужика не поможет. И ваш парень, заметив как целеустремленно вы хотите зачать от него, откажется от секса вовсе. Мужчины не любят, когда из них доят сперму. Они хотят детей от любимых и проверенных женщин, а не просто так)

Я сейчас стараюсь закончить свои дела семейные. И научить моих родных делать самим то, что делала я. Они ж даже стиралку не умеют включать.

А как дальше будет – не знаю еще.

(А дальше будет расплата, если вы не возьметесь за голову. Идите в церковь, помолитесь Богородице и попросите помочь вам избавиться от искушения. Темпераментных женщин иногда накрывает, как и мужчин. Но это не повод ломать жизнь себе и близким)

Буду смотреть.