 

Мнение: Ливан. Протесты

09.08.2020, 2:40, Разное

В Бейруте массовые беспорядки и протесты. Люди возлагают вину за чудовищный взрыв селитры в порту на правительство. Что, кстати, вполне справедливо – портовые власти уже заявили, что неоднократно указывали на необходимость решения проблемы конфискованного в 13 году груза селитры, но ничего так и не было сделано, а портовые службы были вынуждены действовать в рамках судебного решения, переместившего опасный груз на их территорию.

Беспомощность ливанского правительства общеизвестна. В стране по сути правит полутеррористическая группировка Хезболла, являющаяся к тому же иностранной прокси-структурой. Правительство во многом ширма террористов. Логично, что протесты практически сразу переросли в антишиитские.

В определенном смысле предложение французского президента Макрона, предложившего ввести на территорию Ливана миротворческие силы и разоружить террористов, выглядит вполне здраво – у Ливана нет внутреннего ресурса разрешить внутреннюю межконфессиональную и межэтническую проблему. Недоговороспособными являются все стороны конфликта, а потому просто разоружение шиитских террористов (что, кстати, сделать крайне непросто) приведет к тому, что их место займут террористы-сунниты или христиане. Этот тот самый случай, когда все хуже.

Однако предложение Макрона выглядит крайне разумно, но не более того. Как именно воплотить его в решение, тем более международное, да еще и согласовать его со всеми ливанскими общинами – неизвестно. При этом гуманитарная катастрофа в Ливане вполне реальна – уничтожены не только 300 тысяч квартир и домов в Бейруте, утрачены колоссальные запасы продовольствия. Предполагается, что уже через месяц имеющиеся запасы подойдут к концу. В таких условиях сильные начнут попросту отбирать в свою пользу скудные ресурсы, обрекая слабых на гибель или вынуждая их бежать из страны. Бежать, понятно, в Европу, которая и без того перегружена потоками беженцев из всех окружающих ее регионов. И это в ситуации катастрофических последствий "пандемии" в самой Европе.

Источник: Эль Мюрид



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