 

Критик Tesla подал в суд на Илона Маска

09.08.2020, 2:08, Новости дня

Против основателя Tesla Илона Маска подан иск о клевете, сообщают СМИ.

Иск подал Рандип Хоти, известный в интернете своей критикой в адрес Tesla, пишет Los Angeles Times.

Как отметил критик Tesla, Маск заявлял, что Хоти «едва не убил» сотрудника компании. Хоти пожаловался, что после этого в Twitter его стали называть убийцей, террористом и маньяком. 

Tesla уже просила запретительный судебный приказ против Хоти из-за двух инцидентов. В первом из них у Хоти произошел конфликт с охраной в центре продаж Tesla, во втором он опубликовал снимок машины Tesla, которая тогда еще тестировалась, пишет Straits Times.

По версии Tesla, Хоти ударил охранника своей машиной, а также опасно свернул в сторону автомобиля, который проходил тестирование. Суд затребовал видео инцидентов и Tesla отказалась от иска.

Сам Хоти считает инциденты «безобидными».



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