«Вы почему прячетесь от людей?»

09.08.2020, 2:05, Разное

Репортаж по маршруту следования врио хабаровского губернатора Михаила Дегтярева.

Когда Михаил Дегтярев прилетел в Хабаровск, чтобы вступить в должность врио губернатора, его встречала многотысячная субботняя акция протеста. Дегтярев на митинг не остался, а уехал за 500 километров от Хабаровска — как сам сказал в эфире Инстаграма: «в глубинку». Правда, там, у берегов Японского моря, в легендарном с 1940-х годов поселке Ванино, откуда морем уходили этапы на Колыму, чиновник не смог избежать общения с народом. Корреспонденты «Новой» проехали маршрутом Дегтярева, чтобы узнать, как та самая «глубинка» относится к протестам и за что тут так любят Сергея Фургала.

Встреча врио губернатора Дегтярева со сторонниками арестованного губернатора Фургала на трассе до Ванино / Скриншот

— Вы почему прячетесь от людей? — задает вопрос Дегтяреву один из остановивших его местных жителей на трассе на Ванино. — Вы прячетесь от людей, которые в Хабаровске вчера вас ждали. Они хотели, чтобы вы ответили на их вопросы, насущные, больные, о том, что нужна помощь Фургалу. Нашему любимому. Я за него голосовал, я — житель Хабаровского края, Ванино. Я болею за него, а вы не болеете.

Дегтярев отвечает, что тоже поддерживает Сергея Фургала и готов к диалогу с людьми, но не может выйти к толпе в несколько тысяч человек. У него «другая миссия», а «под диктовку» он никуда не выходит.

В комментариях к видео неожиданной встречи жителей с врио губернатора потом напишут: «Это больше похоже на сценарий, который покажут по федеральным каналам», «Не верьте. Это постановка», «Постановка дешевая».

«Сергей Иваныч наш стал бы президентом» Ванино. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

От Хабаровска идет междугородний автобус, на котором до рабочего поселка Ванино доезжаешь за 11 часов с остановками. Правда, большую часть времени — по дороге, на которой чувствуешь себя хуже, чем в самолете в зоне турбулентности. При подъезде к поселку на ней обнаруживаются бугры и ямы — кажется, как будто ее чем-то «прожгли».

Тут сразу вспоминается, что в числе заслуг Сергея Фургала часто упоминают отремонтированные в крае дороги. Военнослужащий Алик, молодой парень, всю жизнь проживший в поселке Заветы Ильича, рядом с Ванино, нам потом расскажет: «Это еще ее сделали. Вы не представляете, что здесь было раньше, при Шпорте».

Открытая перевалка угля в порту Ванино. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Главная площадь в Ванино, перед зданием местной администрации, атмосферой очень напоминает площадь Ленина в Хабаровске.

Голуби здесь такие же непуганые и упитанные —

по выходным последние три недели на площади собираются местные жители и устраивают свою акцию протеста — так же хлебом кормят голубей. А по выходным в сторону Хабаровска направляется автопробег — в первые дни протестов, по рассказам местных, отсюда выехало около ста машин с флагами и лозунгами «Я/Мы Фургал». Как рассказывает Алик, полиция выписывает предупреждения тем, кто принимает участие в акциях: «У нас такие автопробеги частенько ко Дню города бывают, ко Дню защиты детей. А вот именно за Фургала нельзя. Я — военный, задача военных поддерживать действующую власть, а не лозунги и вот это все… Поэтому я не принимаю в этом участия. Но, конечно, не одобряю всю ситуацию».

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

На стенах жилых домов висят уже потрепанные и выцветшие листовки с портретом старшего брата Сергея Фургала — Вячеслава. «Вы видели, что может один из нас. Представьте, что мы можем вместе!» — написано на листовке депутата Законодательной думы Хабаровского края Вячеслава Фургала. В июне этого года Вячеслав Фургал умер. Как писал ТАСС, со ссылкой на источники, от двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией.

На скамейках-качелях на площади сидят подростки. Все одеты очень красиво и стильно, как и в самом Хабаровске. Кто-то «вейпит», из колонки играет композиция Тимы Белорусских. Девочки смеются над роликом в Youtube. У салона красоты с портретом Мэрилин Монро на витрине и яркой вывеской «Солярий» курят две девушки — мастера маникюра.

Площадь Мира в Ванино. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

— Я думаю, что Сергей Иваныч наш стал бы президентом, если бы пошел на выборы 2024 года, — закуривая, рассказывает маникюрщица в леопардовой кофте и ярко-синем фартуке. — Он такой — с людьми всегда был. Он к нам столько приезжал…

Народный правитель

Когда спрашиваешь у местных, чем им запомнился Сергей Фургал на посту губернатора, — они перечисляют все те же вещи, о которых каждый раз говорят протестующие: льготное питание в школах, новые дороги, отмена бизнес-класса при перелетах для большинства чиновников в регионе.

Дальше следует: «А вот к нам он приезжал целых два раза! Вы представляете?» — восклицает пенсионер Михаил.

Он сидит в брючном костюме в приоткрытой машине на одной из центральных улиц Ванино и кормит столпившихся рядом голубей из рук семечками.

Михаил. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

— Поселок Токи сгорел полностью (в мае 2019 года в поселке Токи, расположенном в 7 километрах от Ванино, сгорел многоквартирный деревянный дом. Позже Фургал подписал распоряжение о выделении 38 млн рублей для расселения 48 человек. — Ред.), так он приехал, он с каждым поговорил и каждому выдал квартиру. Никто так к нам не приезжал, никто так не общался с людьми, — от эмоций часто повышая голос, рассказывает Михаил. — Народ своего правителя хочет — это факт.

Михаил вспоминает, как в Ванино приезжал губернатор Вячеслав Шпорт, который возглавлял край до 2018 года: «Он приедет — тут мигалки, машин столько… Сергей Иваныч приехал только с одним водителем! А Дегтярев приехал — остановили его на трассе. Да собери ты народ, хорошая погода же, скажи: хочу вот это сделать и вот это.

Народ же понимает, что без правителя нельзя. Да, кто-то говорит: не надо нам его. Но все равно: без правителя нельзя! Выйди и поговори с ними. Не бойся и поговори».

«Столько черных машин приехало»

У Жанны, многодетной мамы и активистки местного отделения ЛДПР, свой небольшой домик с огромным огородом и теплицей в поселке Заветы Ильича — это в десяти минутах от Ванино на машине. Рядом с домом в клетках топчутся куры с петухом, за забором бродят коровы, а рядом с будкой на солнце нежится пушистый черный пес. В углу комнаты у нее словно иконостас из грамот, фотографий и символики ЛДПР — кепки, рюкзака и календарика.

Дома у Жанны. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

— Я сидела в избирательной комиссии, когда губернатора выбирали, наши два района — Совгаванский и Ванинский — дали 89% голосов за Фургала, — рассказывает Жанна, сливая воду из кастрюли с пельменями. — Вот когда Шпорт был — его привезут в Дом культуры, все закрыто вокруг, везде охрана, он сидит в зале. Дети перед ним выступят, бабушки споют, приехали, покушали и уехали. А чтобы собрать целый зал людей и всех выслушать… Каждый идет к Сергею Иванычу, что-то от себя несет, он отсюда такие кипы обращений увозил! Он мог всех потрогать, обнять — до такой степени свой. Помойка у нас горит, с нее все на поселок дует, а ему отчитываются, что все давно закрыто. Мы все снимаем, он только летит в самолете — а мы ему уже в инстаграм видео отправили.

По словам женщины, у жителей был «прямой выход» на Фургала — «ему в Инстаграм видео закидывали люди, он все это смотрел, руку на пульсе держал».

Жанна возле своего автомобиля. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Жанна вспоминает, что о приезде черной вереницы машин и самого Дегтярева в их края она, как и многие ее соседи, узнала сразу же: «У нас тут все друг друга знают. И участковый, и все наши, кто обычно на протесты выходит.

Как только узнали, что врио тут, — а там столько черных машин приехало, — сразу же на трассе перехватили, поехали за ним. А в школу, которую он осматривал, прошел наш человек и сунул ему бумажку».

В «бумажке» было сказано о строительстве в поселке Заветы Ильича очередного угольного терминала — прямо на мысе Веселом, вблизи самого популярного местного пляжа. И об опасениях и страхах местных жителей в связи с этим строительством. Дегтярев заинтересовался и выехал к месту стройки.«Все, что мы делаем, — для людей»

— Мы приехали раньше него на стройку, — продолжает Жанна. — А нас рабочие выталкивают, говорят: это наше место. Вызвали полицию. Участковый спрашивает, что это тут за митинг? А я говорю: «Миш, какой митинг? Мы без ничего стоим, ждем его».

Строительные работы. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Местные очень гордятся видео, где запечатлен Сергей Фургал, отчитывающий на аппаратном совещании министров за начатое строительство без уведомления властей края. Совещание состоялось за две недели до его ареста…

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