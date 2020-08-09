Перед закрытием админграницы с Крымом только на одном КПВВ скопилось 300 человек – Чубаров

09.08.2020, 1:40, Новости дня

На контрольном пункте въезда и выезда (КПВВ) с оккупированным Крымом “Каланчак” скопились сотни граждан, которые намерены покинуть полуостров. Об этом 9 августа в Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

“Очевидцы сообщают о том, что с стороны оккупированного Крыма (переход Армянск – Каланчак) собралась очередь около 300 человек на выезд из Крыма, которая постоянно пополняется. Причина – вчерашнее (8 августа) решение Кабмина Украины о временных ограничениях пересечения пунктов пропуска с временно оккупированным Крымом”, – написал он.

По словам главы Меджлиса, “люди, которые въехали в Крым с материковой части Украины, как и жители Крыма, которые собирались по делам посетить материк, боятся оказаться закупоренными в Крыму”.

“Российские оккупанты с оформлением документов не спешат. Какими словами люди в очереди высказываются о Кабмине и всей украинской власти, можете и не спрашивать”, – отметил Чубаров.

Очевидці повідомляють про те, що зі сторони окупованого Криму (перехід Армянськ – Каланчак) зібралася черга близько 300… Posted by Рефат Чубаров on Laupäev, 8. august 2020

8 августа на внеочередном заседании Кабинета Министров Украины было принято решение запретить с 8.00 9 августа до 8.00 30 августа въезд и выезд из оккупированного Крыма для предотвращения распространения COVID-19. Пропускать намерены только отдельные категории граждан.

К 8 августа количество случаев COVID-19 в Украине достигло 79 750 (коронавирус за сутки был подтвержден у 1489 человек). С начала эпидемии умерло 1879 пациентов с коронавирусом (27 – за последние сутки), выздоровело 43 655 человек (+600).

В Крыму, по информации оккупационной власти, зарегистрировано почти 1,5 тыс. случаев COVID-19, сообщило 8 августа издание “Крым.Реалии”.