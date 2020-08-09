 

Слова Байдена о выборе вице-президента оказались «шуткой»

09.08.2020, 1:30, Новости дня

Джозеф Байден, который, вероятно, будет кандидатом в президенты США от демократов, заявил, что выбрал претендента на пост вице-президента. Однако официальный представитель его штаба Ти Джей Дакло назвал заявление Байдена «шуткой».

Корреспонденты Fox News спросили Байдена, решил ли он, кого хочет видеть вице-президентом в случае своей победы на выборах. Байден ответил: «Да». Он не отреагировал на просьбу назвать имя кандидата, передает ТАСС.

Дакло, комментируя это, заявил: «Ребята, это была очевидная шутка». По его словам, Байден сообщит, «когда примет решение о том, кто будет его напарником по предвыборной борьбе».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / “Страусиное поведение”. МИД Украины прокомментировал возвращение ноты протеста Россией

04.08 / Белый дом: демократы отклонили четыре предложения по пакету экономической помощи

17.07 / Курс доллара вырос до 72 рублей

21.07 / Пассажирам указали на главную ошибку при сдаче багажа в аэропорту

25.06 / В Москве за сутки умерли 25 пациентов с коронавирусом

03.07 / Коллеги вспоминают тренера Абдуманапа Нурмагомедова

31.07 / Guardian – сокращение численности пчёл грозит глобальным дефицитом продовольствия

01.07 / Блогер разоблачил фейки КПРФ о голосовании в Иркутской области

21.07 / Путин подписал указ о национальных целях РФ до 2030 года

07.07 / Hokkaido Shimbun – Путин остаётся надолго — поэтому про Курилы пока можно забыть

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска