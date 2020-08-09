Слова Байдена о выборе вице-президента оказались «шуткой»

09.08.2020, 1:30, Новости дня

Джозеф Байден, который, вероятно, будет кандидатом в президенты США от демократов, заявил, что выбрал претендента на пост вице-президента. Однако официальный представитель его штаба Ти Джей Дакло назвал заявление Байдена «шуткой».

Корреспонденты Fox News спросили Байдена, решил ли он, кого хочет видеть вице-президентом в случае своей победы на выборах. Байден ответил: «Да». Он не отреагировал на просьбу назвать имя кандидата, передает ТАСС.

Дакло, комментируя это, заявил: «Ребята, это была очевидная шутка». По его словам, Байден сообщит, «когда примет решение о том, кто будет его напарником по предвыборной борьбе».