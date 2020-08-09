Армия Ливана вытеснила участников беспорядков из зданий министерств в Бейруте

09.08.2020, 1:08, Новости дня

Военнослужащие Ливана вынудили участников беспорядков покинуть здания еще двух министерств в Бейруте, сообщают СМИ.

Как информирует канал «Аль-Арабия аль-Хадас», освобождены здания «министерств иностранных дел, экономики и энергетики». В собщении говорится, что на улицы Бейрута «вернулось спокойствие», передает ТАСС.

Напомним, СМИ уже сообщали, что военные вытеснили демонстрантов из здания МИД Ливана.