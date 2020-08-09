Любят, могут, победят

09.08.2020, 0:54, Разное

Судьба Беларуси решается в ночь на понедельник.

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Постсоветский авторитаризм столкнулся с крупнейшим за последние годы вызовом. Бессменный с 1994 года президент республики Беларусь Александр Лукашенко потерял народную любовь и готовится защищаться от собственных жителей штыками. 9 августа в республике проходят выборы, исход которых можно предсказать заранее. Лояльные президенту избиркомы заявят об убедительной победе действующего президента на уровне 75% голосов «за» (чтобы было не хуже, чем в братской России), а белорусы эту победу не примут.

История страны будет решаться в ночь на понедельник:

объединенная оппозиция впервые с 90-х годов прошлого века способна диктовать волю народа минским властям.

Политическая мобилизация белорусского общества не приведет непосредственно к опрокидывающему голосованию, в ходе которого заведомо более слабый кандидат, не имеющий доступа к СМИ и админресурсу, останавливает авторитарную политическую машину.

Победить на выборах оппозиционному кандидату Светлане Тихановской, допущенной к выборам по сексистскому недосмотру Лукашенко («женщина не соперник») просто не дадут. Подсчет голосов будет идти практически без участия независимых наблюдателей, так что 9 августа неизбежно станет крупнейшей акцией политического «рисования» в поддержку властей.

Пресс-конференция объединенных штабов Тихановской, Бабарико и Цепкало в Белоруссии 17 июля. Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Но Тихановская обладает тем уровнем поддержки, который позволит ей объявить результаты таких выборов ничтожными и призвать своих сторонников к мирным акциям гражданского неповиновения.

Ответом на тиранию и насилие может стать бессрочная общенациональная стачка.

Конфигурация белорусской кампании 2020 года демонстрирует, что сознание постсоветских диктаторов остались в далеком прошлом, они совсем не понимают, как устроен теперь мир. Кто такие блогеры, которые в обход государственной пропаганды посмели критиковать действия национального лидера? И почему если пересажать всех своих конкурентов на выборах, сопротивление со стороны народа только усиливается? Почему теперь никто не боится выходить на улицы Минска и поднимать символ своей свободы — «Погоню»? Как единственным спасением такого strongman как Лукашенко от никому неизвестной учительницы английского языка Тихановской стали полицейские кордоны?

Вне зависимости от итогов противостояния в Беларуси, оно станет важным уроком для жителей России. Мы — свидетели выдающейся политической кампании, лидерами которой стали женщины: жены и единомышленницы мужчин, которых режим Лукашенко отправил за решетку. Мы видели, как оппозиционные кандидаты объединились против диктатора под лозунгом «Любім, можам, пераможам» (обратите внимания на эти жесты!).

А тем, кто продолжает настаивать, что для политики не важен гендерный аспект, пора открыть глаза: три женщины из Минска не согласны с вами.

В тех странах, которые закрывались на карантин в 2020 году, много говорилось о недоверии к властям, недостаточных компенсациях за экономические потери, росте агрессии в обществе. Беларусь переносила коронавирус «на ногах», и умирали от COVID-19 как раз представители ядерного электората Лукашенко: болезнь сильно подкосила доверие к фигуре «батьки» (термин, который в 2020 году презирается большинством белорусов). Так бывает, когда власти не выполняют свои базовых функций и не защищают жителей во время чрезвычайной ситуации, и в этом тоже состоит урок для России.

И еще один урок для нас: вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация в Минске, полная ответственность за возможные жертвы лежит на президенте Лукашенко. Те, кто хочет править вечно и не умеют вовремя уйти, часто оставляют за собой кровавый след в истории.

Кирилл Мартынов

редактор отдела политики