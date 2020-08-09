Определились все пары четвертьфиналов Лиги чемпионов УЕФА
09.08.2020, 0:31, Новости дня
8 августа были сыграны последние матчи стадии 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.
В Мюнхене немецкая “Бавария” выиграла со счетом 4:1 у английского “Челси” и, учитывая победу 3:0 в первом матче противостояния (25 февраля), вышла в четвертьфинал.
В эту стадию прошла также испанская “Барселона”, которая после гостевой ничьей 1:1 (тоже 25 февраля) дома выиграла у итальянского “Наполи” со счетом 3:1.
14 августа в четвертьфинале Лиги чемпионов “Барселона” и “Бавария” сыграют между собой в рамках одноматчевого противостояния.
Другие четвертьфинальные пары составили:
“Аталанта” (Италия) – ПСЖ (Франция) (12 августа);
“Лейпциг” (Германия) – “Атлетико” (Мадрид, Испания) (13 августа);
“Манчестер Сити” (Англия) – “Лион” (Франция) (15 августа).
Финал Лиги чемпионов сезона 2019/2020 пройдет 23 августа.
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