 

Определились все пары четвертьфиналов Лиги чемпионов УЕФА

09.08.2020, 0:31, Новости дня

8 августа были сыграны последние матчи стадии 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

В Мюнхене немецкая “Бавария” выиграла со счетом 4:1 у английского “Челси” и, учитывая победу 3:0 в первом матче противостояния (25 февраля), вышла в четвертьфинал.

В эту стадию прошла также испанская “Барселона”, которая после гостевой ничьей 1:1 (тоже 25 февраля) дома выиграла у итальянского “Наполи” со счетом 3:1.

14 августа в четвертьфинале Лиги чемпионов “Барселона” и “Бавария” сыграют между собой в рамках одноматчевого противостояния.

Другие четвертьфинальные пары составили:

“Аталанта” (Италия) – ПСЖ (Франция) (12 августа);

“Лейпциг” (Германия) – “Атлетико” (Мадрид, Испания) (13 августа);

“Манчестер Сити” (Англия) – “Лион” (Франция) (15 августа).

Финал Лиги чемпионов сезона 2019/2020 пройдет 23 августа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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