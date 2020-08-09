Украина обещала не вмешиваться в американские выборы

09.08.2020, 0:30, Новости дня

Украина не вмешивалась и не будет вмешиваться в выборы в США, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

Комментируя в Telegram «сенсационные данные» об участии Украины «в избирательных событиях в других странах», Зеленский заявил, что «никогда и ни при каких обстоятельствах неприемлемо осуществлять любое вмешательство в суверенные выборы другой страны».

Он заверил, что Киев «не позволял и не позволит себе в будущем вмешаться в выборы и тем самым нанести ущерб доверительным и искренним партнерским отношениям с США».

При этом Украина уверена, что ее «партнеры» также с уважением отнесутся к украинским внутренним делам.

Зеленский заявил, что «предотвращение втягивания» Киева «во внутреннюю политику Соединенных Штатов – это вопрос национальной безопасности» Украины.

Он заявил, что украинцам следует «воздерживаться от любой деятельности, связанной с президентскими выборами в США». Президент Украины подчеркнул, что репутация страны «стоит гораздо больше», чем репутация любого из политиков, а потому не следует «пробовать решить любые свои личные политические или бизнес проблемы» таким путем. Он призвал «не разменивать Украину на ситуативные выгоды».

Напомним, президент США Дональд Трамп обвинял Украину в саботажесвоей избирательной кампании и вмешательстве в американские выборы 2016 года.

В Сенате США призывали расследовать связи бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон с Украиной, а также контакты Демократической партии с посольством Украины в Вашингтоне в ходе предвыборной кампании 2016 года.