 

Стало известно о желании Трампа добавить свое лицо к барельефам на горе Рашмор

09.08.2020, 0:08, Новости дня

Как утверждают СМИ со ссылкой на источники в Республиканской партии США, глава американского государства Дональд Трамп хотел, чтобы его лицо высекли рядом с барельефами четырех президентов на горе Рашмор.

New York Times пишет, что губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм активно добивалась визита Трампа к горе Рашмор на День независимости. В приватной беседе в Овальном кабинете Трамп рассказал ей о желании добавить свой барельеф на склон горы.

Издание утверждает, что в 2019 году один из помощников в Белом доме интересовался в администрации губернатора Южной Дакоты, какие формальности требуется выполнить для этого, передает ТАСС.

При этом Ноэм подарила Трампу уменьшенную копию горы Рашмор, на которой было не четыре, а пять барельефов – к портретам Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна добавили Трампа.

Трамп стал вторым президентом США после Джорджа Буша-старшего, приехавшим к горе Рашмор на празднование Дня независимости.

Напомним, американский рэпер Канье Уэст, зарегистрировавшийся независимым кандидатом на выборах главы американского государства, опубликовал фотографию скульптуры на горе Рашмор, где его лицо находится рядом с другими портретами знаменитых президентов США.



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