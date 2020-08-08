Мнение: Ура. У нас будет новый “Буран”

08.08.2020, 23:41, Разное

© РИА Новости / Александр Моклецов

Опять новость от нашего любимого всеми сказочника Дмитрия Олеговича Рогозина:

“Нам, если и делать замену “Союзу МС” для обслуживания орбитальных станций, потому что эксплуатация “Орла” (создается для пилотируемых полетов на Луну – ред.) будет дороговата для этих целей, нужно делать многоразовый корабль совершенно иной конфигурации – что-то по типу “Бурана” с возможностью посадки на взлетно-посадочные полосы. Я такую задачу поставил нашим инженерам. Корпорация “Энергия” и другие коллективы сейчас будут предлагать такого рода варианты космической техники”, – сказал он.

Главное, что понравилось лично мне, четкость и ясность изложения мысли. Сказал как отрезал.

Но видно даже РИА Новости он так уже надоел со своими сказочками, что в конце статьи они поместили небольшую статистику:

Разработка нового российского космического корабля “Орел” (ранее назывался “Федерация”) для полетов к Луне ведется с 2009 года. Первый испытательный запуск корабля в беспилотном варианте значился в планах на 2015 год, а первый пилотируемый полет наметили на 2018 год. Однако затем планы поменялись.

Как сообщалось, РКК “Энергия” ведет изготовление двух первых экземпляров корабля “Орел”: первый будет полноразмерным макетом для испытаний при первом пуске на “Ангаре-А5” в 2023 году и “Енисее” в 2028 году, а второй – полноценным многоразовым кораблем (10 полетов) для летных испытаний и последующей эксплуатации.

Т.е. разработка ведётся с 2009-го года. Планировалось в пилотируемом варианте запустить в 2018-м, а сейчас беспилотный запуск предположительно перенесли на 2028-й год. Ещё на 10 лет и не пилотируемый, а с макетом.

Ну и многие меня ругают в предвзятом отношении к Дмитрию Олеговичу. Далее просто подборка комментариев под этой статьёй:

Смотрю Остапа понесло! Приказы и указы, как из рога изобилия! Да только воз и ныне там!

Когда-нибудь это шоу закончится?!

Ну что можно сказать-писатель фантаст среднего пошиба..

где протон и деньги налогоплательщиков? когда с восточного начнутся пуски? что сделал роскосмос за последние 20 лет?