Посольство США в Бейруте поддержало протесты

08.08.2020, 23:30, Новости дня

США поддерживают право жителей Ливана на мирные протесты, заявило американское посольство в Бейруте.

Отмечается, что Вашингтон «поддерживает» жителей Ливана «в их праве на мирный протест», передает ТАСС.

По мнению США, народ Ливана «слишком много страдал и заслуживает лидеров, которые прислушиваются к нему и меняют курс в качестве ответа на запросы населения о прозрачности и отчетности».

При этом посольство призвало «всех вовлеченных избегать насилия».

Канал «Аль-Манар» сообщает, что в ходе протестов пострадали около 490 человек.

Напомним, в районе порта Бейрута произошли два мощных взрыва, в результате которых пострадала половина города. В городе ведутся спасательные работы. При этом в Бейруте вспыхнули беспорядки, участники которых штурмуют и захватывают правительственные здания.

Российские журналисты и блогеры остро отреагировали на беспорядки, указав, что сейчас требуется оказывать помощь пострадавшим от взрывов, а не создавать дополнительную нагрузку на больницы, которые и так оказались перегруженными.