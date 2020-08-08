Посольство США в Бейруте поддержало протесты
08.08.2020, 23:30, Новости дня
США поддерживают право жителей Ливана на мирные протесты, заявило американское посольство в Бейруте.
Отмечается, что Вашингтон «поддерживает» жителей Ливана «в их праве на мирный протест», передает ТАСС.
По мнению США, народ Ливана «слишком много страдал и заслуживает лидеров, которые прислушиваются к нему и меняют курс в качестве ответа на запросы населения о прозрачности и отчетности».
При этом посольство призвало «всех вовлеченных избегать насилия».
Канал «Аль-Манар» сообщает, что в ходе протестов пострадали около 490 человек.
Напомним, в районе порта Бейрута произошли два мощных взрыва, в результате которых пострадала половина города. В городе ведутся спасательные работы. При этом в Бейруте вспыхнули беспорядки, участники которых штурмуют и захватывают правительственные здания.
Российские журналисты и блогеры остро отреагировали на беспорядки, указав, что сейчас требуется оказывать помощь пострадавшим от взрывов, а не создавать дополнительную нагрузку на больницы, которые и так оказались перегруженными.
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