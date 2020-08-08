 

В порт Южный зашел сухогруз, у половины экипажа которого обнаружили COVID-19

08.08.2020, 23:18, Новости дня

На сухогрузе PATRA, который зашел в порт Южный в Одесской области, зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Об этом 8 августа “Думской” сообщил директор Лабораторного центра Минздрава Украины на водном транспорте Николай Голубятников.

Судно ходит под флагом Греции, в Южный прибыло из египетского порта Эль-Дехейла.

Когда сухогруз стоял на рейде, стало известно, что “несколько человек имеют признаки ОРВИ”. После этого на борт PATRA поднялись сотрудники санитарно-эпидемеологической службы, они провели медосмотр моряков и взяли у них материал для теста на COVID-19.

Коронавирусную инфекцию в итоге подтвердили у 11 членов экипажа из 22.

По данным “Думской”, моряки застрахованы, поэтому они будут помещены в одно из лечебных учреждений города Южный. На судно, где проведут дезинфекцию, должен прибыть сменный экипаж.

Сухогруз PATRA построен в 2012 году, его длина – 224 метра.

К 8 августа количество случаев COVID-19 в Украине достигло 79 750 (коронавирус за сутки был подтвержден у 1489 человек – это максимальный суточный прирост с начала эпидемии). Всего умерло 1879 пациентов с коронавирусом (27 – за последние сутки), выздоровело 43 655 человек (+600).

Сегодня министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что эпидемическая ситуация в стране существенно ухудшилась.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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