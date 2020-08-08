 

Среди жертв взрыва в Бейруте есть украинец – посол

08.08.2020, 23:18, Новости дня

Среди жертв прогремевшего 4 августа взрыва в порту ливанской столицы Бейрута есть гражданин Украины. Об этом 8 августа проинформировал в Facebook посол Украины в Ливане Игорь Осташ.

“Ему было всего 32. Он собирался жениться. Кажется, еще недавно голосовал в посольстве. Молодой перспективный экономист вышел из офиса компании KPMG, чтобы поехать домой… Страшный взрыв унес жизнь гражданина Украины Уильяма Азара. Его мать – киевлянка Наталья Азар”, – написал дипломат.

Йому було лише 32. Він збирався одружитися. Здається, ще недавно голосував у посольстві. Молодий перспективний економіст…

Posted by Ihor Ostash on Laupäev, 8. august 2020

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута. Телеканал Al Jazeera сообщил, что взрывной волной автомобили забросило на крышу завода примерно в три этажа.

Жертвами стали более 150 человек, еще около 5 тыс. ранены и десятки пропали без вести.

Губернатор ливанской столицы Марван Аббуд рассказал, что в результате взрыва без крова осталось до 300 тыс. человек. Он оценил ущерб от происшествия в $3–5 млрд.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами. Среди причин взрыва рассматриваются халатность, случайность и “внешнее вмешательство” с использованием ракеты или бомбы.

По данным Reuters, власти Ливана игнорировали предложения таможни о реэкспорте или продаже 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus (это судно принадлежало Гречушкину) в порту Бейрута. Как рассказал собеседник агентства, команда инспекторов предупредила, что если селитру не вывезти, “на воздух может взлететь весь Бейрут”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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