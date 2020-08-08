Российские журналисты и блогеры пристыдили участников беспорядков в Бейруте

08.08.2020, 23:16, Новости дня

Российские журналисты и блогеры остро отреагировали на беспорядки в Ливане, которые начались после взрыва в порту Бейрута.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян подчеркнула в Telegram, что «под завалами в Бейруте еще могут оставаться» выжившие, которых «нужно спасать, разгребать завалы, восстанавливать город», для этого необходимы добровольцы.

«Но нет. Веселее идти захватывать МИД. И добивать перегруженные больницы сотнями новых пострадавших», – сообщила она.

Комментируя ее слова, главный редактор «Говорит Москва» Роман Бабаян назвал действия участников беспорядков «верхом безответственности и эгоизма». Он предположил, что протестующим «кажется, что на фоне катастрофы они скорее чего-то добьются».

«И удивительно, что с этими людьми премьер Ливана ищет компромисс, хотя сейчас правительство должны волновать другие проблемы», – сообщил он.

Корреспондент RT Игорь Жданов в Telegram-канале «Башня Жданова» отметил, что «самое обидное, добровольцев и волонтеров, помогающих разбирать завалы и очищать улицы мы за эти дни видели сотни. Целые классы школ, студенты, взрослые – огромное количество неравнодушных». Он напомнил о «простых людях, катающихся по городу и раздающих бесплатно воду из своих машин».

«А сегодня вышли те, кому на этих волонтеров наплевать, и весь их труд свели на нет», – отметил он.

Telegram-канал «Караульный» пишет: «Ждем информации о том, что число пострадавших в ходе беспорядков, спровоцированных взрывом в Бейруте, превысило число пострадавших в результате взрыва в Бейруте. Чтобы целая страна получала премию Дарвина, такого аж с 2014 года не было».

Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» назвала события в Бейруте «круговоротом насилия».

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц сообщил в Telegram: «Вообще, до какой же степени надо быть, простите, скотиной, чтобы в эти дни в Бейруте устраивать такой гайгуй с переходом в чагага». Он подчеркнул, что в городе «еще люди под руинами».

«Спасатели со всего мира разгребают ваши развалины, врачи оперируют ваших детей, а вы, вместо того, чтобы встать в цепочку на разбор завалов, затеваете уличные бои», – сообщил он, добавив, что «такое только на Гаити видел сразу после землетрясения».

«Весь мир спасает, и только местные мародерят. Вот то, что сейчас происходит на улицах Бейрута – это ментальное мародерство», – говорится в сообщении.

Напомним, в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана произошли два мощных взрыва, в результате которых пострадалаполовина города. Погибли 158 человек, пострадали около 6 тыс. человек.

После взрыва в городе начались массовые беспорядки. При этом спасательные работы все еще продолжаются.