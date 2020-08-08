Мнение: Протесты в Портленде. Стена щитов
08.08.2020, 22:56, Разное
Вывод военизированных формирований из Портленда не прекратил протесты.
Вчера это переросло в попытки протестующих взять штурмом восточный полицейских участок, которая впрочем закончилась неудачей.
Теперь уже протестующих месят не пришлые в военном камуфляже, а местная полиция.
Иронично, но попытка сжечь полицейских участок пару дней назад привела к тому, что мэр города, который до этого всячески защищал организованный протест, нынче рассказывает об опасности беспорядков.
Стена щитов!
Источник: Colonel Cassad
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