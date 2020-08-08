В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

08.08.2020, 22:48, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 12 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации.

В оперативном штабе сообщили, что «у всех был подтвержден диагноз пневмония». Общее число скончавшихся в Москве вирус-положительных пациентов – 4572 человека, передает ТАСС.

Днем ранее сообщалось, что в столице умерли 14 пациентов с коронавирусом.

Напомним, мэр столицы Сергей Собянин заявил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.