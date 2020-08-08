Слон и Запашные

08.08.2020, 22:35, Разное

Власти Ростова-на-Дону отдали в цирк рожденного в зоопарке слоненка, чтобы он не повторил печальную судьбу жирафа Мариуса.

Четырехлетняя самка азиатского слона по кличке Эколь пополнила труппу артистов «Цирка на проспекте Вернадского» в Москве. Слоненок родился в Ростовском зоопарке, передача животного дрессировщикам возмутила ростовчан и Европейскую Ассоциацию зоопарков и аквариумов (EAZA).

Эколь с мамой — слонихой Синтой. Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Сделку закрыли 6 июля. Ростовский зоопарк сообщил, что 4-летняя слониха по кличке Эколь переезжает в Москву и станет артисткой цирка братьев Запашных.

— В практике зоопарков всегда присутствует обмен животными с другими учреждениями. К нам поступило несколько предложений от цирков, но выбор был сделан в пользу Большого московского цирка братьев Запашных за трепетное отношение к животным и создание комфортных условий для их содержания, — пояснили в зоопарке, сопроводив сообщение оптимистичными фотографиями Эколь с новыми хозяевами.

Ростовские социальные сети задохнулись от возмущения: как можно было отдать животное, рожденное пусть и в неволе, но все же не для цирковой муштры,

которая в ряде стран признана недопустимой и открыто порицается? Накала дискуссии добавила Европейская Ассоциация зоопарков и аквариумов, в которую Ростовский зоопарк с гордостью входит. Там сделку решительно осудили.

Ростовский зоопарк жил без слонов более 20 лет. После смерти еще советской слонихи Меланьи долгое время невозможно было завести этих животных из-за ужесточившихся правил их содержания. Денег на новый слоновник не было. И лишь в 2009 году по обмену из Берлина в Ростов прибыли три слона: самка Синта и два самца — Хорас и Юма, все — родственники по отцовской линии.

Вскоре после прибытия выяснилось, что Синта беременна, и спустя полтора года весь Ростов праздновал рождение своего слоненка — это была «девочка». По результатам городского конкурса ее назвали Ситарой, и дружное семейство стало настоящей городской достопримечательностью. Вскоре Хораса отдали в Киев в обмен на пару белых медведей, которых, кстати, зоопарк так и не получил.

Ростов-на-Дону. В слоновнике городского зоопарка. Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

В 2015 году Синта снова забеременела, правда, в этот раз от своего брата — Юмы. Новорожденную назвали Эколь — по случаю года экологии.

— Если слоны размножаются естественным путем в неволе — это значит, что им созданы нормальные условия содержания, — говорит директор Ростовского зоопарка Александр Жадобин. — Но ростовский слоновник не предназначен для четырех слонов. Мы сразу занялись поисками нового дома для Эколь.

По словам директора, для зоопарков Эколь с генетической точки зрения — не подарок, потому как рождена от союза родственников. Оставлять ее в Ростове было нельзя:

Юме не объяснишь, что Эколь — его дочка, а становиться производителем неполноценных животных ростовский зоопарк не планирует.

— Предлагали Казанскому зоопарку, но они завозят африканских слонов. Были переговоры с зоопарком Алма-Аты и Гродно — не получилось, — объясняет Жадобин. — В Европе своих слонов хватает, они сами предлагают — заберите. А Эколь — инбриндинговая (инбриндинг — скрещивание близкородственных организмов – Ред.). Помните, что стало с жирафом Мариусом из-за риска близкородственных скрещиваний?

Умерщвление жирафа Мариуса в зоопарке Копенгагена в 2014 году многих шокировало. Не найдя ему места в других зоопарках, владелец жирафа не просто решил его убить, а сделал из этого представление в просветительских целях. Мясо Мариуса скормили хищникам, за разделкой туши наблюдали все желающие.

Александр Жадобин говорит, что ни в коем случае не хотел бы такой судьбы для Эколь. Но содержать слона — дорогое удовольствие. В том числе и для Ростова. Он называет пересуды о варварских методах дрессировки и издевальствах над животными в цирке «досужими домыслами».

— Я знаю, что такое слон. Это очень пугливое животное, и если бы в отношении Эколь применялось бы какое-то насилие, поверьте — она бы никогда себя так не вела с дрессировщиками. Вы даже не представляете, как слоны быстро бегают! — говорит директор зоопарка, наблюдая за поведением бывшей питомицы. — С животными просто работают. И мы в зоопарке тоже проводим с ними тренинги, обучаем их. Эколь приучена к человеку, она, например, позволяет обрабатывать себе ноги — это тоже можно назвать дрессировкой. Прячем еду от них, заставляем искать. Это важно для профилактики стереотипии.

Как выяснилось,

опасное психическое заболевание — не редкость у этих животных. Они перестают обращать внимание на окружающий мир, могут часами смотреть в одну точку, перминаясь с ноги на ногу.

Это, кстати, и случилось с Хорасом в Киевском зоопарке, куда молодой самец попал почти ребенком.

Именно поэтому в EAZA возмущены не столько фактом передачи слоненка в цирк, сколько разлучением слоновьей семьи. По их мнению, 4 года — это слишком нежный возраст, чтобы лишать его общения с родней.

«Программа EAZA подчеркивает важность семейной структуры для самок и детёнышей слона, — говорится в официальном заявлении Европейской Ассоциацию зоопарков и аквариумов. — Слонят не следует разлучать со своими матерями, особенно в таком молодом возрасте. Поэтому EAZA призывает Ростовский-на-Дону зоопарк немедленно вернуть слоненка».

Большой Московский цирк на проспекте Вернадского. Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

В зоопарке говорят, что это невозможно. За Эколь Ростову пообещали фертильную самку шимпанзе и двух орангутанов. Шимпанзе Варя уже в Ростове, а передача орангутанов не состоялась из-за противоэпидемических мероприятий в стране. Александр Жадобин говорит, что в сложившейся ситуации им предложили денежную компенсацию, и зоопарк согласился.

— Мы три месяца не работали, такого в истории зоопарка не было с 1947 года. Май простояли, а это главный месяц в году, — говорит директор. — В какой-то момент стало понятно, что денег на корм для животных осталось на две недели. Поэтому и было принято такое решение.

По информации СМИ, речь идет о сумме в 10 млн рублей.

Запашные так же против возврата слоненка. Специалисты зоопарка утверждают, что животное вполне способно социализироваться. Дрессировщики отмечают ее высокий интеллект. Эколь, как все слонихи, любит находиться в компании товарок, но и в цирке уже освоилась.

— Чтобы слоны научились выходить из базы на манеж, следовать за человеком, требуется в среднем три с половиной месяца. Николь (дрессировщик изменил имя слонихе – Ред.) справилась за месяц, — говорит Эдгард Запашный. — Сколько пройдет времени до момента, когда она сможет выступать на манеже, неизвестно. Это процесс вялотекущий, главное — не навредить. Для меня важно, чтобы она сама подошла к этому. Через месяц — я буду счастлив, через год — тоже. На сегодня я не вижу нужды возврата слона. Мы госструктура, нас постоянно проверяют и ветеринары, и другие государственные органы. Но если мы вернем Николь, то создадим проблемы как ей, так и Ростовскому. Думаю, этот вопрос надо закрывать.

Какой будет судьба других детенышей ростовских слонов Юмы и Синты — неизвестно.

Елена Романова

Собкор «Новой»

Ростов-на-Дону.