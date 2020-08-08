 

Мнение: Маска! Я тебя знаю!

08.08.2020, 22:31, Разное

На медни захожу в хозяйственный магазин, а маску дома забыл (если честно, то маски у меня никогда не было, начиная с первого дня пандемии). Надо было купить ацетон. Зайдя в зал магазина встречаю продавщицу в маске. Продавщица преградила пышной грудью мне дорогу и извинительно-просительным тоном поведала мне: “Нас проверяют на наличие масок у нас и у покупателей – штрафы безумные!”
Войдя в положение продавщицы я не попер, минуя пышные формы, а заодно задумался и над своим положением – ацетон нужен был, срочно и дозарезу. Спросил у продавщицы.
– А если вам деньги даст человек в маске, возьметесь обслужить, но только деньги человеку дам я?
Та растеряно-одобрительно кивнула.
Как раз, рядом с нами, что-то высматривала из сантехники женщина в маске. Видимо, она слышала наш диалог. Я обратился к ней с просьбой передать продавщице мои деньги и та согласилась. И дальше картина была такова: Я даю женщине в маске деньги, она передает их продавщице, та бежит куда-то, потом приносит ацетон и пробивает в кассу, потом дает сдачи женщине, а та возвращает сдачу мне.Я поблагодарил обеих и пошел на выход. По дороге смеялся, и над собой и над всей этой трагикомедией с масками по всей столице.

Источник: Достало



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