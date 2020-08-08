 

ЦИК Украины отменил местные выборы в Донецкой и Луганской областях

08.08.2020, 22:30, Новости дня

На части подконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей отменяются местные выборы, сообщил ЦИК Украины.

ЦИК заявил, что такое решение принято после анализа данных, «предоставленных Донецкой и Луганской военно-гражданскими администрациями». Отменяются «выборы депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов этих областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов», передает ТАСС.

В Донецкой области решение коснется 10 объединенных территориальных общин: Светлодарской, Торецкой, Волновахской, Ольгинской, Угледарской, Мирненской, Сартанской, Авдеевской, Марьинской и Очеретинской. В Луганской области – восьми: Горской, Лисичанской, Попаснянской, Северодонецкой, Нижнетепловской, Станично-Луганской, Широковской и Счастьинской.

Выборы отменяются из-за близости к линии фронта, сообщил ЦИК.

Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» назвала решение ЦИК «кражей голосов» и заявила, что обжалует его в суде. Подчеркивается, что такой «антидемократический беспредел» возможен только со стороны «диктаторского режима». Всю ответственность за ситуацию партия возлагает на президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, Москва указала Киеву на нарушение Минских соглашений в связи с принятием Верховной радой постановления о проведении 25 октября местных выборов на всей территории Украины за исключением Донецкой и Луганской областей.



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