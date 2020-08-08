Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 19,3 миллиона человек

08.08.2020, 22:23, Разное

Появились свежие данные о мировой пандемии коронавируса. Число инфицированных по состоянию на 8 августа 2020 года составляет более 19,3 миллиона человек.

Специалисты напоминают, что необходимо соблюдать все рекомендуемые меры предосторожности. Как никогда важно придерживаться социальной дистанции, а также пользоваться средствами индивидуальной защиты.