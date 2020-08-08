Дорожающая еда вынудила американцев затянуть пояса

08.08.2020, 22:20, Новости дня

За последние несколько месяцев в американских магазинах резко выросли цены на продукты питания, передаёт NBC. Сложившаяся ситуация привела к тому, что многие семьи теперь не могут позволить себе приобрести необходимые им продукты.

Цены в продуктовом магазине растут уже в течение нескольких месяцев.

СТЕФАНИ РУЛ, корреспондент NBC: Заметили ли вы какие-либо изменения в ценах на продукты?

ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА: Серьёзные изменения. Они ощутимо выросли.

ЖЕНЩИНА: Нам определённо приходится выбирать то, что нам крайне необходимо, а не то, что мы хотим.



Мясо, в том числе телятина, подорожало более чем на 20 процентов в период с марта по июнь. Мясо птицы и яйца — более чем на 7 процентов. Свежие овощи и злаковые продукты также подорожали более чем на 3 процента.

Мясо и яйца — два продукта, которые потребляются в огромных количествах почти каждой семьёй. Почему именно на них цены выросли больше всего?

ДЖЕЙМС РОДЖЕРС, организация Consumer Reports: Речь идёт об очень больших отраслях, которые полагаются на рабочих. А в результате инфекции COVID-19 возникли проблемы с наличием людей на производственных линиях.

Дело тут также в поставках и спросе. Ещё на ранней стадии COVID-19 ударил по мясным предприятиям, спровоцировав проблемы с поставками. Кроме того, люди стали меньше есть вне дома, а значит закупали больше еды для домашнего потребления.

Однако производителям нужны время и деньги для того, чтобы адаптировать упаковку для продажи в продуктовых магазинах.

ДЖЕЙМС РОДЖЕРС: Продукты питания, которые отправляются в рестораны, упаковываются иным образом. Они обычно пакуются большими партиями. Это другие куски мяса, отличающиеся от тех, которые мы с вами привыкли видеть в продуктовом магазине.

Однако резкий рост цен означает, что многие семьи не могут позволить себе приобрести необходимые им продукты питания.



Более 29 миллионов американцев в июле заявили, что у них недостаточно еды. Благотворительные организации, занимающиеся бесплатной раздачей еды в США, сейчас перегружены. В период с марта по июнь они раздали около 2 миллиардов обедов нуждающимся семьям.



ПАЛОМА ВЕРГАРА, сотрудница организации Reach for the Top: Тут соблюдается анонимность. И люди получают возможность просто подойти, взять еду и уйти.

СТЕФАНИ РУЛ: Однако многие семьи пока не видят конца для сложившейся ситуации. А те дополнительные 600 долларов в рамках федерального пособия по безработице уже закончились. И законодателям в Вашингтоне ещё предстоит выработать новую сделку по выделению дополнительных денежных средств.

Дата выхода в эфир 05 августа 2020 года.