Протесты в Бейруте. СМИ сообщают о погибшем полицейском

08.08.2020, 22:15, Новости дня

8 августа в столице Ливана Бейруте в ходе столкновений с участниками акций протеста против властей, допустивших взрыв в порту города, погиб один полицейский. Об этом со ссылкой на полицию сообщает Reuters.

По данным агентства, страж порядка разбился, упав в шахту лифта, убегая от преследовавших его протестующих.

Участники массовых акций протеста захватили в Бейруте здание МИД, заявив, что останутся там, и призвав граждан занимать другие министерства. Люди демонстративно сожгли портрет президента страны Мишеля Ауна.

Полиция в ходе столкновений использовала слезоточивый газ и спецсредства.

Представительство Международного комитета Красного Креста в Ливане сообщило в Twitter о 63 госпитализированных и еще 175 пострадавших, которым медпомощь предоставили на месте.

#Beirut Demonstrations – UPDATE: #LebaneseRedCross has transported 63 people to nearby hospitals and has treated 175 people at the scene.

— Lebanese Red Cross (@RedCrossLebanon) August 8, 2020

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута. Телеканал Al Jazeera сообщил, что взрывной волной автомобили забросило на крышу завода примерно в три этажа.

Жертвами стали более 150 человек, еще около 5 тыс. ранены и десятки пропали без вести.

Губернатор ливанской столицы Марван Аббуд рассказал, что в результате взрыва без крова осталось до 300 тыс. человек. Он оценил ущерб от происшествия в $3–5 млрд.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами.

По данным Reuters, власти Ливана игнорировали предложения таможни о реэкспорте или продаже 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus (это судно принадлежало Гречушкину) в порту Бейрута. Как рассказал собеседник агентства, команда инспекторов предупредила, что если селитру не вывезти, “на воздух может взлететь весь Бейрут”.