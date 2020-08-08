США начали поставку гуманитарной помощи в Ливан

08.08.2020, 22:11, Новости дня

Президент Дональд Трамп лично курирует доставку американской экстренной помощи Ливану, начиная с продуктов питания, воды и медикаментов. Решение об оказании помощи было принято после того, как в Бейруте во вторник произошел взрыв огромной разрушительной силы. Об этом в пятницу сообщил советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

Кроме того, США продолжат работу с властями Ливана для определения дальнейших потребностей в области здравоохранения и гуманитарной помощи и предоставят стране дополнительную поддержку. В заявлении говорится, что Агентство США по международному развитию (USAID) развернуло спецгруппу по оказанию помощи в случае стихийных бедствий для координации и доставки грузов в Ливан.

Последствия мощного взрыва в порту Бейрута: аэросъемка

По словам госсекретаря Майкла Помпео, администрация Трампа изначально пообещала выделить стране более 17 миллионов долларов, и «будет продолжать помогать ливанскому народу, когда он оправится от этой трагедии».

Помпео сказал, что США также присоединяются к другим странам, которые призвали Бейрут тщательно расследовать причины взрыва.

В пятницу спасатели ООН провели розыск людей, которые могли выжить в зданиях, разрушенных взрывами. Французские и российские спасательные команды с собаками также обыскали этот район в пятницу.

Власти Ливана считают, что 2750 тонн нитрата аммония, скопившиеся на портовых складах за последние шесть лет, привели к взрывам, в результате которых около 150 человек погибли, более 5000 получили ранения и еще 300 тысяч остались без крова.

В числе жертв взрыва оказалась 55-летняя Хедвиг Вальтманс-Мольер, жена посла Нидерландов в Ливане. Она скончалась от травм, полученных в результате взрыва, сообщили в субботу в МИД Нидерландов. В момент взрыва женщина находилась дома рядом со своим мужем.

Правозащитники из Human Rights Watch первыми призвали к независимому расследованию взрыва. Международным экспертам должны разрешить прибыть в Ливан, чтобы «определить причины и ответственность за взрыв, а также рекомендовать меры, которые не позволят повториться этому».

Россия доставила в Ливан передвижной военный госпиталь с 50 медработниками. Еще один полевой госпиталь предоставил Катар, а Ирак поможет Ливану бригадой врачей и вышлет несколько грузовиков с необходимыми материалами.

Протесты в Бейруте: группа бывших военных объявила о начале «революции»

Между тем, в субботу в Бейруте начались массовые протесты, ставшие негативной реакцией общества на действия властей страны. Группа протестующих во главе с отставными офицерами ливанской армии штурмовала Министерство иностранных дел в Бейруте в субботу и объявила его «штаб-квартирой революции».

Захват здания транслировался в прямом эфире по местному телевидению.

Группа бывших военных ворвалась в здание МИД Ливана, объявив его "штаб-квартирой революции"

«Мы объявляем Министерство иностранных дел штаб-квартирой революции, – заявил офицер в отставке Сами Раммах, – Мы призываем весь страдающий ливанский народ выйти на улицы и потребовать судебного преследования коррумпированных властей».

«Мы призываем всех наших арабских союзников и другие союзные страны, а также Лигу арабских государств и Организацию Объединенных Наций рассматривать нашу революцию как представительницу интересов ливанского народа», – сказал он.

Протесты в центре Бейрута

Агентство Reuters со ссылкой на Красный Крест Ливана сообщило, что во время протестов в Бейруте в субботу были ранены более 110 человек, 32 человека были доставлены в больницы.

Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, пытавшихся попасть в здание парламента страны.