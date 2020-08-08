 

Военные отбили здание МИД Ливана у демонстрантов в Бейруте

08.08.2020, 21:53, Новости дня

Военнослужащие вынудили участников беспорядков покинуть здание МИД Ливана в Бейруте, сообщают СМИ.

Военные ворвались в здание и вытеснили демонстрантов, передает ТАСС со ссылкой на канал «Аль-Джазира».

МВД Ливана подтвердило гибель сотрудника сил безопасности в ходе столкновений с протестующими в Бейруте. Он погиб после того, как подвергся нападению в отеле Le Grey, передает РИА «Новости».

Напомним, армия Ливана также прибыла к зданию министерства экономки, которое штурмовали участники протестов. 

Антиправительственный митинг в Бейруте начался в субботу в 16.00, демонстранты столкнулись у здания парламента в центре города с полицейскими. 

Митингующие потребовали отставки президента Ливана и других лиц с руководящих должностей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07 / Виктор Ляшко: Я сразу сказал Емцу: “Есть проблемные вопросы, я не устраиваю? Вот заявление об уходе”

15.07 / Украина точно станет членом ЕС, это лишь вопрос времени – вице-премьер

04.07 / “Ротор” может отказаться от участия в премьер-лиге в следующем сезоне

08.07 / Байден обещал вернуть США в состав ВОЗ в случае победы на выборах

07.07 / Число жертв пожаров в Луганской области выросло до четырех

02.07 / Путин подписал указ о присвоении 20 городам звания «Город трудовой доблести»

27.06 / Назван предполагаемый показатель явки по голосованию о поправках к Конституции

16.07 / Турция пообещала не раскрывать секреты С-400

25.07 / Обнаружен недорогой метод очищения почвы от супертоксичных тяжелых металлов

17.07 / Эксперты назвали самые уязвимые для интернет-атак США российские цели

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска