Военные отбили здание МИД Ливана у демонстрантов в Бейруте

08.08.2020, 21:53, Новости дня

Военнослужащие вынудили участников беспорядков покинуть здание МИД Ливана в Бейруте, сообщают СМИ.

Военные ворвались в здание и вытеснили демонстрантов, передает ТАСС со ссылкой на канал «Аль-Джазира».

МВД Ливана подтвердило гибель сотрудника сил безопасности в ходе столкновений с протестующими в Бейруте. Он погиб после того, как подвергся нападению в отеле Le Grey, передает РИА «Новости».

Напомним, армия Ливана также прибыла к зданию министерства экономки, которое штурмовали участники протестов.

Антиправительственный митинг в Бейруте начался в субботу в 16.00, демонстранты столкнулись у здания парламента в центре города с полицейскими.

Митингующие потребовали отставки президента Ливана и других лиц с руководящих должностей.