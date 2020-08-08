Военные отбили здание МИД Ливана у демонстрантов в Бейруте
08.08.2020, 21:53, Новости дня
Военнослужащие вынудили участников беспорядков покинуть здание МИД Ливана в Бейруте, сообщают СМИ.
Военные ворвались в здание и вытеснили демонстрантов, передает ТАСС со ссылкой на канал «Аль-Джазира».
МВД Ливана подтвердило гибель сотрудника сил безопасности в ходе столкновений с протестующими в Бейруте. Он погиб после того, как подвергся нападению в отеле Le Grey, передает РИА «Новости».
Напомним, армия Ливана также прибыла к зданию министерства экономки, которое штурмовали участники протестов.
Антиправительственный митинг в Бейруте начался в субботу в 16.00, демонстранты столкнулись у здания парламента в центре города с полицейскими.
Митингующие потребовали отставки президента Ливана и других лиц с руководящих должностей.
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