Мнение: Что ждет Беларусь?

08.08.2020, 21:44, Разное

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала своих стронников не допустить насилия. «Белорусы, в гражданском и в форме, я прошу вас отказаться от насилия. Мы мирные люди… Нас большинство, и нам не нужна кровь на улицах городов. Жизнь каждого белоруса – самое ценное, что есть у нас, у нашей страны», – заявила Тихановская в видеообращении.

Три года я прожил в Минске, когда работал собкором «Вестей»(РТР) по Беларуси, Литве и Польше. И для меня очевидно, что Александр Лукашенко сам не уйдет. Как очевидно и то, что судьба Беларуси будет решаться не на избирательных участках. Не сомневаюсь, что в итоговые протоколы «нарисуют» цифры, которые порадуют Лукашенко.

Но мне интересно, как поведут себя люди, которым утром 10 августа сообщат, что Лукашенко набрал 75-78% голосов?

Прислушаются к призыву до последнего времени мало кому известной учительницы английского языка Светланы Тихановской и выйдут на массовые ненасильственные протесты? Будут сами выявлять и усмирять провокаторов и подстрекателей? Или начнутся погромы, Лукашенко введет войска и зальет улицы городов кровью?

Или страна утрется?