 

Бузова отметила первую годовщину отношений с Манукяном

08.08.2020, 21:43, Разное

Многочисленные поклонники Ольги Бузовой часто отмечали, что девушка будто расцвела рядом с Давой. По словам подписчиков, телеведущая стала более мягкой и поверила в искренние чувства окружающих.

Напомним, что ходили слухи о контракте, заключенном между Ольгой и Давидом. Якобы отношения звезд были фиктивными и только ради взаимного пиара. Так ли это на самом деле, остается только гадать.

Несмотря на все осуждения и заявления общественности, пара продолжает появляться вместе на публике и радовать фанатов совместными фотографиями. Бузова и Манукян решили отметить первую годовщину там, где они впервые встретились.

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Пара отправилась на несколько дней в Сочи. Ровно год назад Дава был приглашенным актером в клипе Ольги. После долгого съемочного процесса пара снова разбежалась по своим делам. В то время как Бузова участвовала в проекте “План Б”, блогер пообещал, что дождется телеведущую в Москве.

Возлюбленные продолжали общаться по телефону, пока Ольга знакомилась на реалити-шоу с новыми молодыми людьми. Сама же Бузова в одном из интервью призналась, что сразу почувствовала “химию”, которая произошла между ними с Манукяном.

Теперь телеведущая публично заявляет, что видит Давида своим мужем и отцом своих будущих детей. Стоит отметить, что Ольгу даже не смущает разница в возрасте в 7 лет.



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