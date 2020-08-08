 

Хилькевич забыла о собственной годовщине свадьбы

08.08.2020, 21:43, Разное

На этот раз актриса смогла удивить поклонников, заявив, что совсем забыла о годовщине совместной жизни со своим мужем Артуром Мартиросяном. Прошло пять лет с того момента, как звездная пара поженилась. Отметим, что для Анны это уже второй брак.

Знакомство актрисы и бизнесмена не было запланировано: пара случайно пересеклась на парковке возле центрального парка в Москве. Отношения Анны и Артура зарождались не на самой приятной ноте.

Дело в том, что будущий муж артистки сделал ей замечание из-за того, что Хилькевич пыталась без очереди пробраться в парк. Конечно же, в ответ он услышал одни лишь колкости и недовольные возгласы актрисы.

Тогда Артур и решил сгладить ситуацию, пригласив звезду вместе с ее подругами на чашечку кофе. Как истинный джентльмен, он решил угодить всем дамам сразу. С тех пор Хилькевич и Мартиросян больше не расставались.

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Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich) 26 Июл 2020 в 12:19 PDT

Встреча на парковке возле парка Горького действительно стала для молодых людей судьбоносной. Спустя несколько месяцев после свадьбы на свет появилась старшая дочь Арианна. Через пару лет родилась и вторая малышка – Мария.

Семейная жизнь настолько сильно захлестнула актрису, что она и забыла о знаменательной дате. Выяснилось, что 7 августа 2015 года Анна вышла замуж за Артура. Пара вспомнила о годовщине только под вечер, случайно упомянув в разговоре вчерашнее число.



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