 

Из фильма «Собачье сердце» вырежут 20 минут, содержащих неуважение к представителям власти

08.08.2020, 21:42, Разное

Комиссия Минкульта по надзору в области кинематографа признала несколько сцен фильма «Собачье сердце» режиссёра Владимира Бортко не соответствующими закону о неуважении к власти. Приняв во внимание высокую культурную и художественную значимость кинокартины, чиновники решили, что вместо запрета из фильма вырежут все недопустимые сцены, общая продолжительность которых составляет 20 минут 19 секунд.

«Экспертная комиссия, проанализировав содержание фильма, обнаружила в нём признаки публичного неуважения к представителям власти, неконструктивную критику государственного строя и призывы к его изменению незаконным путём. У меня на столе уже лежал приказ о запрете «Собачьего сердца», когда нам позвонили из Фонда кино и пообещали больше так не делать. Мы решили, что можно вырезать все возмутительные сцены без особого вреда для содержания. К тому же, ряд сцен будут переозвучены, поскольку в них содержатся недопустимые высказывания о нашей советской истории», — сказал замминистра по вопросам киноцензуры Аркадий Швондер.

По условиям мирового соглашения между Минкультом и режиссёром, Бортко обязуется в течение 5 лет переснять «Собачье сердце», заменив антигосударственные сцены военно-патриотическими.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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