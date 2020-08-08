Личное: Но нет меня…

08.08.2020, 21:35, Разное

Став матерью, женщина, бывает, чувствует себя отрезанной от мира. Она и ребёнок — по одну сторону окна, мир — по другую. Даже если в этот мир выходить, даже если муж хороший и помогает, чувство, которая моя подруга назвала «Один на один», захлёстывает.



Фото: istockphoto.com

«Ты держишь на руках долгожданного ребёнка, но вместо радости и блаженства испытываешь невыносимое одиночество. Один на один с малышом, с миром, с жизнью, в которую почему-то совсем не хочется просыпаться», — вот как описала это состояние Ирина.

При этом у Иры — классный муж, который любит и её, и малышку. Он и поговорит, и поможет. Есть и няня. Что ещё надо? Я искренне не могла понять.

Я даже как-то сказала ей: «Харе с жиру беситься».

И тут Ирка взорвалась:

– Ты не представляешь, каково это — 24 часа в сутки быть в материнстве! Меня словно и нет больше! Я — машина-автомат по обслуживанию потребностей ребёнка. Я — теперь мать и только мать. И для мужа — тоже! Он и разговаривает теперь со мной по-другому!»

– А «по-другому» — это как? Хамит, что ли? — поинтересовалась я.

– Нет. Просто по-деловому: как с матерью его ребёнка. Уже не как раньше. И я ему завидую! Он уходит на работу, в свою прежнюю жизнь, а я остаюсь во всём этом. Есть ребёнок, есть няня, есть даже муж хороший, но нет меня.

И вот это «но нет меня» меня-то и торкнуло. Очень.

Я словно прочувствовала Иркину боль, и опустошённость, и потерянность. Но как ей помочь, какие слова подобрать, я не знаю, потому что не мать.

Как мне поддержать подругу? Что ей сказать? Если кто был в такой ситуации, подскажите.

Мне Ирку очень жаль, а что именно для неё сделать, вообще, не понимаю. Вам знакомо её состояние? Что с ним делать?