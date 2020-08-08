Армия начала зачищать центральную площадь в Бейруте от протестующих

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08.08.2020, 21:30, Новости дня

Армия Ливана прибыла к зданию министерства экономки в Бейруте, которое оккупировали участники протестов, сообщают местные телеканалы.

Военную технику выставили в центре Бейрута, силовики проводят зачистку протестующих, передает RT в своем телеграм-канале.

Протестующие все еще штурмуют здание министерства, на место приехала оперативная группа ливанской армии, передает РИА «Новости».

Группа людей на фоне проходящих беспорядков уничтожают документы и файлы в зданиях министерств.

«После штурма министерств ворвавшиеся в него люди уничтожают в первую очередь документы и досье», – цитирует ТАСС телеканал al Mayadeen.

«Есть план по ликвидации файлов, связанных с коррупцией, начиная с 1992 года», – сказал источник канала.

Местный телеканал MTV сообщил, что в здании ассоциации банков Ливана начался пожар.

Премьер ливана Хасан Диаб, обращаясь к жителям страны на фоне беспорядков, пообещал провести досрочные парламентские выборы.

Протестующие в Бейруте уже заняли здание министерства иностранных дел Ливана, часть протестующих устроила символическую «казнь» политических лидеров страны. Позднее начался штурм трех других министерств.

Антиправительственный митинг в Бейруте начался в субботу в 16.00, демонстранты столкнулись у здания парламента в центре города с полицейскими. Сообщается, что в ходе беспорядков погиб один правоохранитель.



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