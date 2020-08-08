 

«Аппаратная диверсия»

08.08.2020, 21:26, Разное

Дегтярев отрицает, что разрешил чиновникам летать бизнес-классом.

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал «фейком» информацию о том, что он разрешил региональным чиновникам летать бизнес-классом. Об этом он заявил в своем телеграм-канале.

«Напоминаю, мной 5 августа подписано постановление 333-пр. Там черным по белому написано: эконом класс», — написал он.

Накануне на региональном портале правовой информации был опубликован документ, отменяющий запрет бывшего главы края Сергея Фургала на перелеты бизнес-классом за счет бюджета. Тогда же Михаил Дегтярев в своем инстаграме напомнил подписчикам, что хабаровские чиновники «должны бывать регулярно в столице, встречаться с федеральными коллегами, отстаивать интересы края».

В пресс-службе регионального правительства появление этого постановления назвали самодеятельностью. «Публикация проекта постановления о полетах чиновников бизнес-классом — это самодеятельность и аппаратная диверсия. Врио губернатора о проекте постановления был не в курсе. Виновные будут наказаны», — пообещали в правительстве.

Летать бизнес-классом хабаровским чиновникам запретил арестованный губернатор края Сергей Фургал, который вот уже месяц находится в московском СИЗО «Лефортово» по обвинению в организации убийств предпринимателей. Тогда он объяснил свое решение тем, что перелет чиновников бизнес-классом за счет бюджетных средств края — несправедливость по отношению к большинству жителей региона.

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Источник: Новая газета



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