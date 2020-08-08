Познер о возможном провале Лукашенко на президентских выборах: Даже смешно об этом говорить

08.08.2020, 21:23, Разное

Политическая обстановка в Белоруссии напряжена до предела. Президент Александр Лукашенко настолько боится потерять власть, что использует все возможные методы для подавления волеизъявления народа.

Лидер братской республики упек своих оппонентов за решетку, а также обвинил руководство России во вмешательстве во внутриполитические дела страны. Несмотря на это, известный журналист Владимир Познер убежден, что шансы Батьки одержать победу на выборах максимальны.

Ведущий считает, что Лукашенко в настоящее время действительно находится в уязвимом положении, но не настолько, чтобы утратить контроль над происходящим. Познер добавил, что ослабленный Лукашенко сыграет на руку Кремлю, поскольку на политика можно будет оказывать существенное влияние. “Что касается того, чтобы кто-нибудь другой там победил – это совершенно исключено, даже смешно об этом говорить”, – цитируют Владимира Владимировича СМИ.

Кроме того, Познер коснулся резонансной темы о задержании российских граждан в Белоруссии. Журналист назвал бредом версию о том, что “боевики” направлялись в Минск, чтобы свергнуть действующую власть. Официальной позиции российской стороны по данному вопросу Познер также не поддерживает.