 

Оппонент предположил вариант с бегством Лукашенко после выборов в Белоруссии

08.08.2020, 21:23, Разное

Эксперт отметил, что каждые выборы в Белоруссии не признаются западноевропейскими странами и признаются Россией. Он заявил, что
написал письма и обращения к руководству 35 государств, чтобы они потребовали прозрачности подсчета голосов.

Цепкало допускает, что в Белоруссии возможен переворот. Он сравнил республику в 2020 году с рядом стран Латинской Америки 1970 года, когда там руководили лидеры, которые были похожи на Александра Лукашенко.

Экс-дипломат отметил, что они, как и действующий президент Белоруссии, “держали свой народ в нищете, продавали национальные богатства друзьям-бизнесменам”. Также Цепкало заявил, что в свое время филиппинский лидер Фердинанд Маркос во время внутреннего переворота сбежал из страны.

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Публикация от Валерий Цепкало (@tsepkalo.official) 29 Июл 2020 в 7:10 PDT

По словам оппонента Александра Лукашенко, тот тоже может, как и Маркос, просто сесть в самолет и улететь из страны, поскольку у него нет другого выхода. А сбежать ему могут помочь военные.

Напомним, выборы в Белоруссии намечены на 9 августа. Валерию Цепкало отказали в регистрации в качестве кандидата на пост президента, после этого он вынужден был уехать из Белоруссии из-за угрозы ареста. Сейчас на пост главы государства претендуют пять кандидатов.



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