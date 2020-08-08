Жуткие кадры — в Индии при посадке пассажирский самолёт развалился на части

08.08.2020, 21:15, Новости дня

В индийском городе Калькутта при посадке в условиях проливного дождя потерпел крушение пассажирский самолёт, на борту которого находились почти 200 человек, передаёт ABC News. Воздушное судно вылетело за пределы взлётно-посадочной полосы и развалилось на части. В результате авиакатастрофы погибли как минимум 17 человек, говорится в материале.

Новости из-за рубежа. Появились кадры авиакатастрофы в Индии, которая привела к человеческим жертвам. Власти заявляют, что как минимум 17 человек погибли, в том числе оба пилота, ещё 123 получили ранения. Произошло это, когда пассажирский самолёт Air India, пытаясь совершить посадку в условиях проливного дождя, съехал со взлётно-посадочной полосы и развалился на части. Корреспондент ABC Джио Бенитес с репортажем на эту транспортную тему.

Эти жуткие кадры появились сегодня вечером. На фоне сложнейших погодных условий в индийском городе Калькутта самолёт Air India Express со 190 пассажирами на борту проскочил взлётно-посадочную полосу и потерпел крушение, разломившись на две части. В результате погибли как минимум 17 человек, находившихся на борту, в том числе оба пилота.

Более десятка человек были немедленно отправлены в больницу в критическом состоянии.

Части самолёта оказались полностью вскрыты. То, что было внутри, превратилось в месиво. Но вот, что поразительно, — никакого пожара не произошло.

СТИВЕН ГЭНЯРД, полковник в отставке, бывший военный пилот, бывший заместитель помощника госсекретаря США: Это был завершающий этап очень длительного рейса из Дубая, поэтому в самолёте не было большого количества топлива. Именно по этой причине пожара не произошло. И, вероятно, благодаря этому было спасено огромное количество жизней.

Boeing 737 в момент крушения летел в условиях сильного ливня. Общеизвестно, что этот аэропорт считается крайне непростым для посадки. Он представляет собой ровную площадку на вершине холма с канавами, окружающими его со всех сторон, оставляя тем самым мало возможностей на ошибку.

СТИВЕН ГЭНЯРД: Индийские власти отметили, что у этого аэропорта на взлётно-посадочной полосе слишком много резины. Это означает, что, когда самолёт касается мокрой взлётно-посадочной полосы, та обладает дополнительным скольжением, из-за чего затормозить становится ещё сложнее. Теперь они пытаются выяснить, не стало ли это фактором нынешней катастрофы.

ДЖИО БЕНИТЕС, корреспондент ABCNews: Том, этим вечером мы узнали, что пассажиры этого рейса возвращались в Индию, поскольку оказались в затруднительном положении из-за ситуации с COVID-19. В настоящий момент на место крушения направлены две следственные группы. Том.

Удручающие кадры. Джио, благодарю вас.

Дата выхода в эфир 07 августа 2020 года.