 

США ввели санкции против главы Гонконга и десяти чиновников за подрыв демократии

08.08.2020, 21:15, Новости дня

Министерство финансов США объявило о блокировании американской недвижимости и компаний, которые принадлежат 11 гонконгским чиновникам, в том числе главе администрации города Кэрри Лэм, пишет CNN. Такие меры ведомство объяснило личной ответственностью властей за притеснение гражданских свобод и подрыв демократии в регионе, который официально считается независимым от китайского правительства.


Reuters

В пятницу Соединённые Штаты ввели санкции против главы администрации Гонконга Кэрри Лэм из-за её роли в притеснении политической свободы граждан, пишет CNN. По словам экспертов, такие действия в отношении Лэм и десяти других высокопоставленных лиц региона, вероятнее всего, приведут к значительной эскалации напряжения между Вашингтоном и Пекином.

Как напоминает издание, ранее Лэм высказалась в защиту спорного и масштабного закона о национальной безопасности. По её словам, «легитимное, конституциональное и сбалансированное» законодательство является «важным шагом для прекращения хаоса и жестокости», захлестнувших Гонконг в последние месяцы.

Министерство финансов США в официальном заявлении указывает, что 11 человек в санкционном списке «проводили политику, которая прямо нацелена на ограничение свободы слова и собраний, а также демократических процессов». Таким образом, эти люди несут ответственность за уменьшение автономии города, а Кэрри Лэм «непосредственно отвечает за проведение политики Пекина по подавлению свобод и демократических процессов». Так, в 2019 году она лоббировала закон об экстрадиции на материковый Китай, что вызвало ряд массовых демонстраций оппозиции.

В результате санкций всё находящееся в США имущество, права на имущество, а также любые предприятия, в которых 50%  и более напрямую или через посредников принадлежат указанным лицам, заблокированы и должны быть зарегистрированы в Управлении по контролю за иностранными активами (OFAC). «Сегодняшние санкции посылают ясный сигнал, что действия руководителей Гонконга недопустимы и вступают в противоречие с обязательствами (Китайской народной республики) в рамках принципа «одна страна, две системы» и Объединённой китайско-британской декларации по вопросу передачи Гонконга, которая зарегистрирована ООН», — прокомментировал действия Минфина госсекретарь США Майк Помпео.

В субботу власти Гонконга заявили, что рассматривают введение ответных мер, отмечает информационный сайт. Секретарь по торговле и экономическому развитию Эдуард Яу назвал санкции «нерациональными и варварскими» шагами, которые повредят интересам США в Гонконге. «Я не нахожу ни одной веской причины для наглого вмешательства в дела Гонконга какого-либо иностранного государства, — цитирует CNN  его интервью национальной телерадиокомпании RTHK. — Я не думаю, что такие действия необходимы или являются цивилизованными».  



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