Отставку главу американской разведки связали с нежеланием корректировать доклад о России

08.08.2020, 21:08, Новости дня

Американского директора национальной разведки Дэниэла Коутса отправили в отставку летом 2019 года из-за того, что он не стал корректировать доклад о приписываемых РФ попытках вмешательства в выборы в США, утверждате New York Times.

Издание побеседовало с 40 действующими и бывшими работниками спецслужб США, законодателями и их помощниками, по их мнению, первоначальный вывод доклада Коутса состоял в том, что РФ якобы предпочитает переизбрание Дональда Трампа на пост президента на второй срок, передает ТАСС.

Коутсу советовали изменить доклад, но он отказался, утверждают собеседники газеты, после чего был уволен после указа президента.

«Российские руководители, вероятно, полагают, что шансы на улучшение отношений с Соединенными Штатами снизятся при другом президенте США», – цитирует издание выдержку из резюме итогового документа.

Напомним, Россию несколько лет обвиняют во вмешательстве в электоральные процессы в США, в том числе в выборы президента в 2016 году.

В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование «вмешательства России» в выборы президента в 2016 году. Он пришел к заключению, что вмешательство якобы происходило через соцсети и с помощью хакерских атак. При этом сговора с командой Дональда Трампа Мюллер не обнаружил.