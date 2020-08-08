Ученые рассказали о признаке будущей деменции

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08.08.2020, 20:59, Новости дня

Во время нового исследования обнаружилось, что у людей, испытывающих головокружение при вставании, может быть повышенный риск развития деменции спустя десятки лет.

Состояние под названием «ортостатический коллапс» возникает по причине внезапного падения артериального давления при вставании. По словам ученых, связь с деменцией была обнаружена только у тех людей, которые страдают падением систолического артериального давления. Для других случаев, которые связаны с диастолическим или давлением в целом, это не является актуальным.

По словам экспертов, когда люди встают из сидячего положения, необходимо контролировать их давление. Это может помочь сохранить здоровье пациентов в пожилом возрасте.



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