Флагманом Xiaomi станет смартфон Mi 10 Ultra

08.08.2020, 20:59, Новости дня

Китайская компания Xiaomi намерена на следующей неделе презентовать новый флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra.

В свою очередь, эксперты прогнозируют, что премьера данного аппарата пройдет во вторник. Новинка получит качественный дисплей с частотой обновления кадров 120 Гц. Более того, высокую производительность здесь составит мощный процессор Qualcomm Snapdragon 865. Об устройстве известно, что основная камера получит перископный выдвижной модуль.

Также предполагается наличие быстрой зарядки проводным способом на 100 Вт, а также поддержка беспроводной зарядки на 55 Вт. Источники прогнозируют, что стоимость флагманского смартфона Xiaomi Mi 10 Ultra составит около 300 долларов, за счет чего спрос на аппарат окажется достаточно высоким.