Флагман Huawei Mate 40 станет последним смартфоном с чипсетом Kirin

08.08.2020, 20:59, Новости дня

Известная платформа в скором времени не будет применяться в отношении новых смартфонов Huawei.

Это связано с действующими санкциями со стороны США, из-за чего китайскому производителю становится сложнее справляться с выпуском новых девайсов. Один из руководителей Huawei указал, новый флагманский смартфон Mate 40 может оказаться последним, который применяет архитектуру Kirin 9000 с поддержкой сетей пятого поколения.

Вместе с тем очередной этап действия американских санкций вступит с 15 сентября. Эксперты констатировали, что из-за данного обстоятельства станет невозможным в дальнейшем выпускать новые аппараты, которые бы смогли поддерживать топовые процессоры. Пока никаких иных способов решения проблемы не указывается.