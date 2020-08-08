 

Флагман Huawei Mate 40 станет последним смартфоном с чипсетом Kirin

08.08.2020, 20:59, Новости дня

Известная платформа в скором времени не будет применяться в отношении новых смартфонов Huawei.

Это связано с действующими санкциями со стороны США, из-за чего китайскому производителю становится сложнее справляться с выпуском новых девайсов. Один из руководителей Huawei указал, новый флагманский смартфон Mate 40 может оказаться последним, который применяет архитектуру Kirin 9000 с поддержкой сетей пятого поколения.

Вместе с тем очередной этап действия американских санкций вступит с 15 сентября. Эксперты констатировали, что из-за данного обстоятельства станет невозможным в дальнейшем выпускать новые аппараты, которые бы смогли поддерживать топовые процессоры. Пока никаких иных способов решения проблемы не указывается.



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