Демонстранты в Бейруте назвали свои требования
08.08.2020, 20:53, Новости дня
Митингующие в Бейруте пробрались в здание министерства и энергетики, где потребовали отставки президента Ливана и других лиц с руководящих должностей.
«Мы требуем ухода в отставку президента Ливана Мишеля Ауна, председателя парламента Набиха Берри и премьер-министра Хасана Диаба», – цитирует ТАСС одного из демонстрантов.
Он заявил, что в стране всем руководит «мафия и шиитская партия «Хезболлах».
«Ливанский народ требует проведения досрочных выборов и проведения суда над коррупционерами и теми, кто виновен в трагедии, вызванной взрывом 4 августа в морском порту Бейрута», – сообщил протестующий.
Ранее премьер ливана Хасан Диаб, обращаясь к жителям страны на фоне беспорядков, объявил о досрочных парламентских выборах.
Протестующие в Бейруте уже заняли здание министерства иностранных дел Ливана, часть протестующих устроила символическую «казнь» политических лидеров страны. Позднее начался штурм двух других министерств.
Антиправительственный митинг в Бейруте начался в субботу в 16.00, демонстранты столкнулись у здания парламента в центре города с полицейскими. Сообщается, что в ходе беспорядков погиб один правоохранитель.
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