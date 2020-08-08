Демонстранты в Бейруте назвали свои требования

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08.08.2020, 20:53, Новости дня

Митингующие в Бейруте пробрались в здание министерства и энергетики, где потребовали отставки президента Ливана и других лиц с руководящих должностей.

«Мы требуем ухода в отставку президента Ливана Мишеля Ауна, председателя парламента Набиха Берри и премьер-министра Хасана Диаба», – цитирует ТАСС одного из демонстрантов.

Он заявил, что в стране всем руководит «мафия и шиитская партия «Хезболлах».

«Ливанский народ требует проведения досрочных выборов и проведения суда над коррупционерами и теми, кто виновен в трагедии, вызванной взрывом 4 августа в морском порту Бейрута», – сообщил протестующий.

Ранее премьер ливана Хасан Диаб, обращаясь к жителям страны на фоне беспорядков, объявил о досрочных парламентских выборах.

Протестующие в Бейруте уже заняли здание министерства иностранных дел Ливана, часть протестующих устроила символическую «казнь» политических лидеров страны. Позднее начался штурм двух других министерств.

Антиправительственный митинг в Бейруте начался в субботу в 16.00, демонстранты столкнулись у здания парламента в центре города с полицейскими. Сообщается, что в ходе беспорядков погиб один правоохранитель.



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