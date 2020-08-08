Пушков назвал высказывания аналитика по отношениям РФ и Германии «пустой болтовней»

08.08.2020, 20:48, Новости дня

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что высказывание руководителя разведывательно-аналитической организации Stratfor Джорджа Фридмана об отношениях РФ и Германии – пустая болтовня.

Фридман заявил, что РФ и Германия «флиртуют» друг с другом и мечтают о «комбинации из русского газа и немецкой технологии». При этом одна сторона, по его словам, все время предавала другую, а строительство «Северного потока – 2» противоречит целям НАТО.

«Пустая болтовня, прикрытая геополитическим флером. Такое даже слушать стыдно – с учетом двух мировых войн, когда Германия и РФ оба раза воевали друг с другом. Это не анализ, а профанация», – прокомментировал Пушков это заявление в своем телеграм-канале.

Сенатор отметил, что такое выказывание Фридмана демонстрирует «старый ночной кошмар англосаксов» – союз двух континентальных европейских гигантов в лице РФ и Германии».

21 июля палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, куда включили расширенные санкции против «Северного потока – 2». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что санкции неприемлемы и противоречат законодательству.