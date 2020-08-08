Эксперт предрек массовые репрессии в Белоруссии после победы Лукашенко

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08.08.2020, 20:43, Разное

По мнению Белокунца, смены власти в стране не будет. По его словам, легитимность выборов окончательно подорвет платформа “Голос” – приложение, созданное оппозицией для честного подсчета голосов на выборах в Белоруссии.

Эксперт предрек плохой сценарий. Так, он отметил, что после победы Александр Лукашенко повторит сталинские массовые репрессии 1937 года. Белокунец назвал главу государства авторитарным и жестоким руководителем. По его мнению, начнутся аресты, лишение предпринимателей бизнеса и давление на тех, кто не поддержал Лукашенко.

Напомним, выборы в Белоруссии намечены на 9 августа. До голосования допущены пять кандидатов: Александр Лукашенко, домохозяйка Светлана Тихановская, общественник Андрей Дмитриев, социал-демократ Сергей Черечень и депутат Анна Канопацкая.

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Публикация от Сергей Тихановский (@stranadlyazhizni) 25 Июл 2020 в 11:45 PDT

Как писали “Дни.ру”, отношения России и Белоруссии накалились после послания президента Белоруссии парламенту. Враждебная риторика вызвала недоумение Кремля. И это при том, что Александр Лукашенко называет себя главным союзником Москвы. В итоге стало известно, что на выборах в Белоруссии впервые за четверть века не будет российских наблюдателей.



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