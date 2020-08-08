Актриса Ирина Горбачева рассекретила свой заработок

08.08.2020, 20:43, Разное

По словам Ирины, за день киносъемок она получает от ста до трехсот тысяч рублей. За неделю актерской деятельности она может заработать один, а то и два миллиона рублей. Доход зависит от стоимости проектов, в которых снимается Горбачева.

На деньги за работу над ролью в сериале “Чики” звезда приобрела подержанный Land Rover. Этой иномаркой она активно пользуется для передвижения.

Сначала сериал “Чики” не получил нужного финансирования и в нем актриса снималась бесплатно. Для запуска проекта ей даже пришлось вложить собственные средства.

Доход Ирины не ограничен работой в кино. Хорошую прибыль ей приносят посты в Инстаграм. За каждый пост рекламного характера она получает $3000-5000 тыс.

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Публикация от Ирина Горбачева (@irina_gorbacheva) 27 Июл 2020 в 4:02 PDT

Ирина призналась, что не гонится за легкими деньгами и отдает предпочтение качественным проектам. Звезда считает, что проработка глубоких ролей приносит гораздо большую финансовую пользу, чем быстрые способы заработка.

Напомним, Горбачева заявляла о том, что съемки картины “Чики” полностью завершены. Актриса написала поклонникам, что второго сезона не будет.