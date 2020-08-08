 

Мнение: Перчатки или жизнь?

08.08.2020, 20:42, Разное

Опять юмористически-эпидемиологическое. Френд у себя в ФБ возмущается: “Специалисты-вирусологи так и не ответили (за 7 месяцев!) на простой вопрос – живёт ли активный вирус на поверхностях, а если живет, то сколько. Про чуть более сложное – типа экспоненты – уже и спрашивать не стоит!” Ох уж эти интеллигенты, про все они хотят получить ВЕРДИКТ, желательно со стопроцентным подтверждением и Большой Синей Печатью.

Расскажу, как я решил для себя эту ситуацию “проклятой неопределенности”: я уже давно устал ждать точного ответа от “мирового научного сообщества” (которого, как выяснилось, просто не существует) – и принял ту версию, которая мне удобнее: не живет, конечно. Поэтому перчатки не ношу, хватаюсь за все подряд, руки мою только когда грязные – в общем, выбросил всю эту чушь из головы. Чего и всем желаю.

Источник: Размышления вольного социолога



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