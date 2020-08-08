Члены клуба «Что? Где? Когда?» начнут снимать кино с детьми

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08.08.2020, 20:32, Разное

Развитием нового направления займется Михаил Скипский, который недавно ушел из комиссии по этике ради новой должности. Киноклуб «Лолита» сконцентрируется на создании мелодрам для взрослых.

«Я получаю удовольствие от работы с детьми. Мне приходилось много лет работаю с молодыми знатоками, поэтому я вижу, что новый проект ждет успех. Наши дети не только умные, но и красивые, а также талантливые. Мы имеем огромную сеть клубов «Что? Где? Когда?», что позволит нам работать с любым ребенком, с которым мы захотим. Нужно пользоваться этим шансом и развивать новое для нас направление. Главное — это раскрепостить детей перед камерой, чтобы они показали самое сокровенное и прекрасное в себе, тогда у нас получится качественные кинокартины. Мы не ставим перед собой цель снять кино с детьми для детей. Это будет кино для взрослых, в смысле на взрослые темы», — рассказал Скипский.

Помимо Михаила Скипского, в работе киноклуба будут принимать участие и другие знатоки.

«Мы отбирали только тех членов клуба, кто по-настоящему любит детей, кто, можно сказать, кайфует от работы с ними», — заявили представители «Что? Где? Когда?».

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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