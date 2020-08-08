Мнение: Стандартизованная смертность, гендерная справедливость и трезвость регионов

08.08.2020, 20:30, Разное

1. В современной России средний возраст населения заметно выше, чем в позднем СССР. Соотношение между числом пожилых людей и молодёжи сейчас иное. Это значит, что напрямую сравнивать современные показатели смертности с позднесоветскими некорректно (если сделать так, то получится, что смертность в СССР была ниже). Как указывает блогер genby, для правильного сравнения используется показатель так называемой стандартизованной смертности:

https://genby.livejournal.com/846954.html

Если сделать поправки на возрастной состав населения, то получится, что примерно с середины 2003 года смертность в России устойчиво падает (см. график). Оно и понятно: когда продолжительность жизни стабильно растёт, иначе и быть не может.

Проведенная Путиным реформа здравоохранения в 2004 году привела к тому, что у мужчин советский уровень 1991 года был достигнут в 2010, а у женщин в 2008. Смертность продолжила падать и дальше. Мужчины и женщины сейчас умирают на 15% реже, чем в самые лучшие советские времена в 1965 году. Русские люди ещё никогда в истории не умирали так мало, и об этом можно говорить уже 8 лет подряд.

2. Россия, судя по нижеприведённой табличке, занимает средние позиции в мире по гендерной справедливости зарплат. Женщины у нас зарабатывают в среднем на 31% меньше мужчин. Однако это менее значительная разница, чем в Великобритании (35%), Швейцарии (38%) и Нидерландах (40%), и немногим более значительная, чем в Канаде (27%) и США (26%):

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/raznica-mejdu-razmerom-zarplat-mujchin-i-jenscin-po-stranam-mira-5f240ee64deec47daf0d0686



Интересно, каким образом женщины умудряются зарабатывать больше мужчин в Таиланде (на 3%) и почти столько же – в Румынии?

3. Читатели указывают, что различия между Севером и Югом России в плане показателей преступности могут объясняться иначе:

https://olegmakarenko.ru/1920753.html?thread=758697457#t758697457

Тут недавно вы постили коммент вашего читателя, который объяснял большее количество преступлений на севере страны и в Сибири по сравнению с Югом, тем что там люди чести и привыкли за слова отвечать, а южане мол языком только трепаться могут, но ларчик проще открывается.

Конечно, надо бы ещё разобраться, как авторы рейтинга начисляют эти баллы пьянства. Абсолютного контроля за потреблением алкоголя у нас всё ещё нет: где-то производят домашнее вино, а где-то гонят самогон, так что подобные рейтинги заведомо основаны на неполных данных.